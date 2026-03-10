İşten çıkarmalar büyüyor





Volkswagen, 2024 yılının sonunda sendikalarla yapılan anlaşma gereği 2030 yılına kadar 35 bin kişiyi işten çıkarma konusunda anlaşmaya varmıştı. Söz konusu dönemde Volkswagen grubu, Çinli üreticilerle rekabet edebilmek ve Avrupa’daki düşen talep ve elektrikli araçların beklenenden daha yavaş benimsenmesiyle mücadele için söz konusu kararı aldıklarını duyurmuştu. Bugün açıklanan karar ise Volkswagen grubunun işten çıkarma adımlarının genişleyeceğinin işareti oldu. Şirket sözcüleri Alman medyasında yer alan haberlerin ardından yaptıkları açıklamada, işten çıkarılacak 50 bin işçi arasında 2024 yılında varılan uzlaşmada işten çıkarılmasına karar verilen 35 bin işçinin de yer aldığını bildirdi.