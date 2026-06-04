TOKİ Bursa 20 bin konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ Bursa 20 bin konut başvuru tarihi açıklandı mı?

Orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıracak yeni proje için geri sayım başladı. Bakan Murat Kurum tarafından duyurulan 20 bin konutluk çalışma kapsamında, 64 ilde satışa çıkarılacak konutların yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
Konut piyasasında dikkat çeken yeni bir adım atılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 18 yaşını dolduran vatandaşların başvurabileceği 20 bin konutluk projeyi kamuoyuyla paylaştı. Projenin 64 ilde uygulanacağı açıklandı.
"20 BİNE YAKIN KONUTU 64 İLDE SATIŞA ÇIKARIYORUZ"
"TOKİ ile yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın ulaşabileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti. Bitme aşamasına geldi. Artık vatandaşlarımız gidip oturacak. Amaç burada kira fiyatlarını düşürmek.
ÖDEME SEÇENEKLERİ NASIL OLACAK
2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitli 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim. Yüzde 50 peşin ödeyene yüzde 8 indirim yapıyoruz ve 72 ay vade yapıyoruz. Peşinatın yüzde 50'sini şimdi yarısını sonra öderse ona da 60 ay vade yapıyoruz.
"455 BİN KONUTU BİTİRDİK"
11 ilimizi etkileyen deprem sonrası devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Liderliğinde dünyaya örnek olacak bir başarı hikayesi yazdık. 455 bin konutu bitirdik. Yüzyılın Konut Projesi dediğimiz 500 bin konutluk bir sosyal konut projesi başlattık.
500 bin konut cumhuriyet tarihinde yapılmamış bir rakam. Daha önce 1 milyon 750 bin konutu inşa ettik. 81 ilde kuraları çektik. İlk konutları 2027 yılının Mart ayında teslim etmeye başlayacağız. Amacımız tüm konutları 2028 yılında vatandaşımıza sunmak.
"BİZ EVİ SADECE KONUT OLARAK GÖRMÜYORUZ"
Biz evi sadece konut olarak görmüyoruz. Ev bir gencin doğum büyüdüğü alan, bir annenin şefkat eli... Mahalle konakları yapıyoruz. Vatandaşımız burada sağlık hizmeti alacak, çocuklarını kreşlere bırakabilecek. Taziyelerini yapabilecek.
Bizim yaptığımız konutlarda deprem bölgesinde hiçbir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Nüfusun yüzde 70'i deprem bölgesinde yaşıyor. Dirençli şehirler inşa ediyoruz. Yeni 500 bin konut ile ülkemizi depreme hazırlıyoruz.
"İNANCI BAŞVURU SAYILARINDA GÖRÜYORUZ"
Bir yandan bu proje istihdama ve üretime katkı sağlayacak. Ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak. Aslında bu bir sosyal devlet bakış açısı. Dünyanın neresine giderseniz gidin sosyal devlet rafa kaldırılmış.
Ülkeler böyle afetlerde vatandaşını sigorta şirketlerinin insafına bırakıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ise burada güçlü bir iradeyi milletimize sunmuş oldu.
Bugüne kadar konutlarımız için engelli vatandaşlarımız, gazi aileleri, dar gelirli vatandaşlarımıza ekstra kontenjan tanıdık. Deprem bölgesi için de kontenjan ayırdık. Milletimiz buna gönülden inanıyor. İnancını da başvuru sayılarında görüyoruz."