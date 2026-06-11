TOKİ Bursa 20 bin konut başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ Bursa 20 bin konut başvuru tarihi açıklandı mı?

"BİZ EVİ SADECE KONUT OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Biz evi sadece konut olarak görmüyoruz. Ev bir gencin doğum büyüdüğü alan, bir annenin şefkat eli... Mahalle konakları yapıyoruz. Vatandaşımız burada sağlık hizmeti alacak, çocuklarını kreşlere bırakabilecek. Taziyelerini yapabilecek.

Bizim yaptığımız konutlarda deprem bölgesinde hiçbir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Nüfusun yüzde 70'i deprem bölgesinde yaşıyor. Dirençli şehirler inşa ediyoruz. Yeni 500 bin konut ile ülkemizi depreme hazırlıyoruz.