Antalya 12. Aile Mahkemesi, 2025'te baktığı bir davada, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının "süresiz olması"na ilişkin düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu. Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Kararın yürürlüğe girmesi için 9 ay süre tanındı. İşte detaylar.
Anayasa Mahkemesi, başvuruyu Genel Kurul gündemine aldı. Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti.
Türk Medeni Kanunu'nun "yoksulluk nafakası" başlıklı 175. maddesi, "Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz." hükmünü içeriyor.
Konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Boşanma davaları 10 yıl sürüyor, bu süre zarfında nafaka ödeyen şahıs kendine yeni bir hayat kuramıyordu. Bunu çözeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 12'nci Yargı Paketi'nde boşanma hukukunda reform yapılması ve yoksulluk nafakasına süre sınırı getirilmesi masada. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı taslağa göre, nafaka konusunda evlilik süresi göz önüne alınacak.
3 yıl evli kalanlara 5 yıl; 5 yıl evli kalanlara 7 yıl; 10 yıl evli kalanlara ise 12 süreyle nafaka ödenmesi planlanıyor. Belirlenen sürelerin sonunda ise nafakanın sona erdirilmesi planlanıyor.
Nafakanın kesilmesiyle ortaya çıkabilecek mağduriyetin giderilmesi için sosyal yardım yoluna gidilebileceği ifade ediliyor.
Öte yandan çekişmeli boşanma davalarının azaltılması da düzenlemenin hedefleri arasında yer alıyor. Davaların uzamasına neden olan unsurların ayrıştırılarak ayrı davalar kapsamında ele alınması ve sürecin daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor.