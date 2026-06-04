Konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Boşanma davaları 10 yıl sürüyor, bu süre zarfında nafaka ödeyen şahıs kendine yeni bir hayat kuramıyordu. Bunu çözeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.