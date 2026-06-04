Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın merakla beklediği TOKİ sosyal konut projesi ve yeni konut kampanyalarına dair çok önemli açıklamalarda bulundu. "Yüzyılın Konut Projesi" olarak adlandırılan hamle kapsamındaki takvimi netleştiren Bakan Kurum, ilk anahtar teslim tarihini vererek konut piyasasını rahatlatacak yeni adımları kamuoyuyla paylaştı. İşte Bakan Murat Kurum'un canlı yayındaki açıklamalarından satır başları ve haberin detayları.
"Yüzyılın Konut Projesi'nde Teslimler Başlıyor"
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin konutluk projede sürecin hızla ilerlediğini belirten Bakan Kurum, hak sahiplerini heyecanlandıran tarihi açıkladı. Bakan Kurum, projenin gidişatına dair şu ifadeleri kullandı:
"11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyaya örnek olacak büyük bir başarı hikayesi yazdı. Bugüne kadar 455 bin konutu bitirerek vatandaşlarımıza sunduk. Bununla birlikte 'Yüzyılın Konut Projesi' dediğimiz 500 bin konutluk dev bir sosyal konut hamlesi başlattık. Cumhuriyet tarihinde tek seferde bu büyüklükte bir rakama ulaşılmadı. 81 ilimizde kuraları başarıyla çektik. Şimdi ise teslim aşamasına yaklaşıyoruz. İlk konutları 2027 yılının Mart ayı itibarıyla teslim etmeye başlayacağız. Amacımız, projelerin tamamını 2028 yılına kadar vatandaşlarımıza eksiksiksiz sunmaktır."
"Sadece Bir Ev Değil, Yaşam Alanı İnşa Ediyoruz"
TOKİ projelerinin yalnızca barınma ihtiyacını karşılamadığını, geniş sosyal donatılarla mahalle kültürünü canlandırdığını vurgulayan Kurum, şunları söyledi:
"Biz inşa ettiğimiz yapıları sadece dört duvardan ibaret bir konut olarak görmüyoruz. Ev dediğimiz yer, bir gencin doğup büyüdüğü alan, bir annenin şefkat elidir. Bu nedenle projelerimizde mahalle konakları yapıyoruz. Vatandaşlarımız bu alanlarda sağlık hizmeti alabilecek, çocuklarını güvenle kreşlere bırakabilecek ve taziye kabulü gibi sosyal ihtiyaçlarını giderebilecek."
64 İlde 20 Bin Yeni Konut Satışa Çıkıyor
Bakan Kurum, halihazırda ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlar için de 64 ili kapsayan yeni bir satış kampanyasının müjdesini verdi. Bu hamleyle piyasadaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirten Bakan Kurum, detayları şu sözlerle aktardı:
"TOKİ Başkanlığımız eliyle yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilimizde satışa çıkarıyoruz. Bu konutların çok büyük bir kısmı zaten tamamlandı. Buradaki temel amacımız, hem piyasadaki fira fiyatlarını aşağı çekmek hem de vatandaşlarımızı deprem riskine karşı korunaklı, güvenli binalarda iskan edebilmektir. Bu proje, özellikle orta gelirli vatandaşlarımızın kolayca erişebileceği, yatay mimariye uygun 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşuyor."
Ödeme Planı ve Kolaylıklar Belli Oldu
Yeni kampanya kapsamında vatandaşların bütçesini zorlamayacak esnek ve uygun ödeme koşulları sunulacağını açıklayan Bakan Kurum, finansal şartları şu şekilde sıraladı:
Başlangıç Fiyatı: 2 milyon TL'den başlayan fiyatlarla konut sahibi olma imkanı.
Taksit Tutarları: Aylık 18 bin TL'den başlayan erişilebilir taksitler.
Vade Seçeneği: Vatandaşların ödemelerini rahatça yapabilmesi için 72 ay vade seçeneği.
Peşinat İndirimi: Konut bedelinin yüzde 50'sini peşin ödeyen vatandaşlara anında yüzde 8 indirim avantajı sağlanacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinasyonunda yürütülen bu dev projelerin, hem konut arzını artırarak piyasayı dengelemesi hem de Türkiye'nin yapı stokunu depreme karşı çok daha güvenli hale getirmesi bekleniyor.