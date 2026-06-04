64 İlde 20 Bin Yeni Konut Satışa Çıkıyor

Bakan Kurum, halihazırda ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlar için de 64 ili kapsayan yeni bir satış kampanyasının müjdesini verdi. Bu hamleyle piyasadaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirten Bakan Kurum, detayları şu sözlerle aktardı:





"TOKİ Başkanlığımız eliyle yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilimizde satışa çıkarıyoruz. Bu konutların çok büyük bir kısmı zaten tamamlandı. Buradaki temel amacımız, hem piyasadaki fira fiyatlarını aşağı çekmek hem de vatandaşlarımızı deprem riskine karşı korunaklı, güvenli binalarda iskan edebilmektir. Bu proje, özellikle orta gelirli vatandaşlarımızın kolayca erişebileceği, yatay mimariye uygun 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşuyor."