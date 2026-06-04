TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ilçelere var? 500 TOKİ sosyal konutları nerede yapılacak? İl il, ilçe ilçe liste

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura süreçlerinin tamamlanmasının ardından gözler konutların yükseleceği bölgelere çevrildi. TOKİ, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun yer alacağı ilçeleri duyurdu. İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakasındaki stratejik rezerv alanlar öne çıkarken, Ankara’da gelişmekte olan batı ve güney aksları, İzmir’de ise yeni imar planı tamamlanan ilçeler dikkat çekiyor. Proje kapsamında vatandaşlar, il il ve ilçe ilçe TOKİ sosyal konutlarının nerelerde yapılacağını merak ediyor. İşte TOKİ 500 bin sosyal konut yerlerinin bulunduğu il ve ilçeler.
Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak. Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu. Peki TOKİ hangi ilçede ev yapacak? İşte TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin olduğu ilçeler.
500 bin sosyal konut inşa edilecek. Konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak. İşte TOKİ sosyal konut ilçeler ve konut sayısı.
TOKİ 500 bin sosyal konut ödemeleri ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul için ödeme planı nasıl olacak?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.