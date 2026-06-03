Öğretmen maaşı 2026 temmuz zammıyla ne kadar olacak? Başöğretmen, uzman öğretmen ve sözleşmeli öğretmen maaşı hesaplaması

Derece ve kademeye göre tahmini öğretmen maaşları





Yüzde 16 zam senaryosuna göre 2026 temmuz ayında öğretmen maaşlarının derece, kademe ve kariyer basamağına göre şu seviyelerde olması öngörülüyor:





Başöğretmen 1/4: 98.175 TL

Uzman öğretmen 1/4: 89.919 TL

Öğretmen 1/4: 79.835 TL

Sözleşmeli öğretmen: 74.351 TL





Alt derece ve kademelerde maaşların kademeli olarak değiştiği belirtiliyor. Yeni başlayan ve daha düşük kıdeme sahip öğretmenlerde maaşların 72 bin TL bandına kadar gerileyebileceği ifade ediliyor.