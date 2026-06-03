Öğretmen maaşı 2026 temmuz zammıyla ne kadar olacak? Başöğretmen, uzman öğretmen ve sözleşmeli öğretmen maaşı hesaplaması

Öğretmen maaşı 2026 temmuz zammı için hesaplamalar, memur zammı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Uzman öğretmen, başöğretmen, kadrolu ve sözleşmeli öğretmen maaşları ile ek ders ücretlerinde beklenen artışa ilişkin tahmini tablo, mayıs ve haziran enflasyon verileri öncesinde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.
Öğretmen maaşı 2026 temmuz zammı için hesaplamalar, 4 aylık enflasyon verileri ve toplu sözleşme artışı üzerinden yeniden yapıldı. Nihai oran mayıs ve haziran enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek.
Öğretmen maaşı 2026 temmuz zammı için hesaplama yapıldı
2026 temmuz memur zammı yaklaşırken, öğretmen maaşı 2026 yılı için en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. TÜİK’in açıkladığı ocak, şubat, mart ve nisan ayı enflasyon verilerine göre 4 aylık enflasyon yüzde 14,64 seviyesine ulaştı.
Ajans metninde yer alan hesaplamaya göre, memurlar için şimdiden yüzde 9,45 oranında zam kesinleşti. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının birlikte değerlendirilmesiyle temmuz ayında maaşlara yapılacak artışın yüzde 15-16 bandında olması bekleniyor.
Zam oranında enflasyon farkı belirleyici olacak
2026 yılı toplu sözleşmesine göre memur maaşlarına yılın ikinci yarısında yüzde 7 oranında zam yapılacak. Ancak temmuz ayında uygulanacak nihai artış, yalnızca toplu sözleşme zammıyla sınırlı kalmayacak.
Mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memurların alacağı enflasyon farkı da netleşecek. Bu nedenle öğretmen maaşları için paylaşılan rakamlar şimdilik yüzde 16 zam senaryosuna dayanan tahmini hesaplamalar olarak değerlendiriliyor.
Derece ve kademeye göre tahmini öğretmen maaşları
Yüzde 16 zam senaryosuna göre 2026 temmuz ayında öğretmen maaşlarının derece, kademe ve kariyer basamağına göre şu seviyelerde olması öngörülüyor:
- Başöğretmen 1/4: 98.175 TL
- Uzman öğretmen 1/4: 89.919 TL
- Öğretmen 1/4: 79.835 TL
- Sözleşmeli öğretmen: 74.351 TL
Alt derece ve kademelerde maaşların kademeli olarak değiştiği belirtiliyor. Yeni başlayan ve daha düşük kıdeme sahip öğretmenlerde maaşların 72 bin TL bandına kadar gerileyebileceği ifade ediliyor.
Ek ders ücretleri de artacak
Temmuz zammıyla birlikte öğretmenlerin ek ders ücretlerinde de artış bekleniyor. Yüzde 16 zam tahminine göre ek ders ücretlerinin şu seviyelere çıkması öngörülüyor:
Kadrolu öğretmen ek ders ücreti: 225,54 TL
Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti: 194,37 TL
DYK ücreti: 451,09 TL
Yüksek lisanslı öğretmen ek ders ücreti: 241,17 TL
Özel eğitim ve destek eğitim ek ders ücreti: 282,06 TL
Destekleme ve Yetiştirme Kursu olarak bilinen DYK ücretleri, tahmini hesaplamada en yüksek kalemlerden biri olarak öne çıkıyor.
Nihai tablo haziran enflasyonundan sonra netleşecek
Temmuz 2026 öğretmen maaşları için son oran, mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek. Açıklanacak yeni veriler, memur maaş zammının yukarı yönlü değişmesine neden olabilir.
Bu nedenle uzman öğretmen, başöğretmen, kadrolu öğretmen ve sözleşmeli öğretmen maaşları için hesaplanan rakamlar kesin maaş tablosu değil, mevcut verilerle yapılan tahmini zam senaryosu olarak değerlendiriliyor.