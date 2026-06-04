TOKİ 20 BİN KONUT PROJE BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI, NE ZAMAN? TOKİ konut projesine nereden, nasıl başvurulur?

En fazla konutun satışa sunulacağı iller ise Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya olarak açıklandı. Buna göre Bursa'da 2 bin 190, Ankara'da 2 bin 62, Hatay'da 1.238, Kahramanmaraş'ta 1.073 ve Malatya'da bin konut satışa çıkarılacak. Konutların bir kısmı hemen teslim edilecek. Hemen teslim kapsamına girmeyen projelerde ise teslimatlar sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içerisinde gerçekleştirilecek.