Uzun süredir hazırlık yapan binlerce aday için Milli Eğitim Akademisi kesin kayıt sonuçları, 23 Mart 2026 tarihinde erişime açıldı. Milli Eğitim Akademisi kapsamında kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, isimlerini öğrenir öğrenmez kayıt sürecine odaklandı. Öğretmenlik Mesleği Kanunu uyarınca MEB-AGS sınavı bu sene Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Peki, 2026 AGS sınavı ne zaman? İşte MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) tarihi.
AGS ERTELENDİ Mİ?
Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda, Ankara’da düzenlenecek zirve kapsamında önemli bir idari düzenlemeye gidildi.
Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin büyük bölümünün 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında idari izinli sayılacağı açıklandı. Ancak zirvede aktif görev üstlenenler ile kritik hizmet alanlarında çalışan personel bu uygulamanın dışında tutulacak.
AGS SINAVI NE ZAMAN?
Bu kapsamda sınavlar, akademik organizasyonlar, kültürel etkinlikler ve çeşitli törenlerin yapılmasına geçici olarak izin verilmeyecek.
3 Haziran 2026 Çarşamba günü ÖSYM AGS'nin ertelendiğine dair resmi bir açıklamasını yaptı.
AGS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
Akademi Giriş Sınavı'nda (AGS) 2025 yılında olduğu gibi 2026 yılında da toplam 80 soru sorulacak. AGS'nin sınav süresi 110 dakika olacak ve sınav, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile aynı gün iki ayrı oturum hâlinde gerçekleştirilecek.
MEB AGS 2026 ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM EKRANI
Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için Temmuz ayında MEB tarafından uygulanacak 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) “Özel Eğitim” alanı için örnek sorular hazırladı.