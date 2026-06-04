Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Babalar Günü ne zaman, bu hafta mı? 2025 Babalar Günü tarihi

Babalar Günü ne zaman, bu hafta mı? 2025 Babalar Günü tarihi

11:304/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Babalar gününün tarihi hakkında aramalar son günlerde hız kazandı. 2026 yılında babalar gününün hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. 2026 Babalar Günü ne zaman, bu hafta mı? İşte babalar günü tarihi..

Her yıl sevgi ve minnetle kutlanan bu özel gün, babasına hediye ya da sürpriz hazırlamak isteyenler tarafından merak ediliyor. "2026 Babalar Günü ne zaman?" sorusu ise arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında. İşte, Babalar Günü tarihi…

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?


Babalar Günü, 2026 yılında 21 Haziran Pazar günü kutlanacak.

Ülkelere göre farklılık gösteren bu özel gün Türkiye ve pek çok ülkede haziran ayının 3. pazar günü kutlanır.



BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?


Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü.

Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.



BABALAR GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ


2025 Babalar Günü yaklaşırken, babanıza unutulmaz bir sürpriz yapmak istiyorsanız küçük ama anlamlı bir jestle büyük mutluluklar yaratabilirsiniz. İşte bazı öneriler:


Kişiye özel hediye seçenekleri (isimli cüzdan, saat, çerçeve vb.)

Evde hazırlayabileceğiniz sürpriz kahvaltı veya akşam yemeği

Birlikte geçirilecek kaliteli zaman: piknik, doğa yürüyüşü ya da nostaljik bir film gecesi

Duygusal bir not ya da mektup ile sevginizi ifade etme




En Güzel Babalar Günü Mesajları 2025


"Senin gibi bir babaya sahip olmak, hayatımın en büyük hediyesi. Babalar Günü’n kutlu olsun."

"Sana her baktığımda güçlü durmayı öğreniyorum. İyi ki varsın baba."

"Hayatımda hep bir rehber, bir dost, bir kahraman oldun. Seni çok seviyorum."

"Ne zaman yorulsam, arkama yaslanacak bir dağ gibi hissettin. Babalar Günü’n kutlu olsun!"




"Beni koşulsuzca sevdin, hep yanımda oldun. Kalbim seninle baba."


"Sözlerinle, sessizliğinle, varlığınla güç verdin. Teşekkür ederim."

"Çocukken elimi tuttun, büyüyünce kalbimi. Her şey için sağ ol baba."


#babalar günü
#babalar günü tarihi
#babalar günü 2025
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul kiralık konutların teslimine ne zaman başlanacak?