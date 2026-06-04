Babalar gününün tarihi hakkında aramalar son günlerde hız kazandı. 2026 yılında babalar gününün hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. 2026 Babalar Günü ne zaman, bu hafta mı? İşte babalar günü tarihi..
Her yıl sevgi ve minnetle kutlanan bu özel gün, babasına hediye ya da sürpriz hazırlamak isteyenler tarafından merak ediliyor. "2026 Babalar Günü ne zaman?" sorusu ise arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında. İşte, Babalar Günü tarihi…
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Babalar Günü, 2026 yılında 21 Haziran Pazar günü kutlanacak.
Ülkelere göre farklılık gösteren bu özel gün Türkiye ve pek çok ülkede haziran ayının 3. pazar günü kutlanır.
BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü.
Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
BABALAR GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ
2025 Babalar Günü yaklaşırken, babanıza unutulmaz bir sürpriz yapmak istiyorsanız küçük ama anlamlı bir jestle büyük mutluluklar yaratabilirsiniz. İşte bazı öneriler:
Kişiye özel hediye seçenekleri (isimli cüzdan, saat, çerçeve vb.)
Evde hazırlayabileceğiniz sürpriz kahvaltı veya akşam yemeği
Birlikte geçirilecek kaliteli zaman: piknik, doğa yürüyüşü ya da nostaljik bir film gecesi
Duygusal bir not ya da mektup ile sevginizi ifade etme
En Güzel Babalar Günü Mesajları 2025
"Senin gibi bir babaya sahip olmak, hayatımın en büyük hediyesi. Babalar Günü’n kutlu olsun."
"Sana her baktığımda güçlü durmayı öğreniyorum. İyi ki varsın baba."
"Hayatımda hep bir rehber, bir dost, bir kahraman oldun. Seni çok seviyorum."
"Ne zaman yorulsam, arkama yaslanacak bir dağ gibi hissettin. Babalar Günü’n kutlu olsun!"
"Beni koşulsuzca sevdin, hep yanımda oldun. Kalbim seninle baba."
"Sözlerinle, sessizliğinle, varlığınla güç verdin. Teşekkür ederim."
"Çocukken elimi tuttun, büyüyünce kalbimi. Her şey için sağ ol baba."