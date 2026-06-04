Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın merakla beklediği TOKİ sosyal konut projesi ve yeni konut kampanyalarına dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, TOKİ'nin başlattığı yeni konut kampanyasını açıkladı. 64 ilde 20 bine yakın konut TOKİ tarafından satışa çıkacak. Konut inşasının gerçekleştirileceği illerden biri de Ankara olacak. Peki, Ankara'da ne zaman, kaç konut inşa edilecek? Ankara TOKİ 2+1 ve 3+1 konut başvuru şartları, ödeme planı nasıl olacak? İşte ayrıntılar.

1 /4 "20 BİNE YAKIN KONUTU 64 İLDE SATIŞA ÇIKARIYORUZ"

"TOKİ ile yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın ulaşabileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti. Bitme aşamasına geldi. Artık vatandaşlarımız gidip oturacak. Amaç burada kira fiyatlarını düşürmek.

2 /4 60 AY TAKSİT, PEŞİN ÖDEYENE YÜZDE 25 İNDİRİM

Konutların orta gelirli vatandaşların ulaşabileceği 2+1 ve 3+1 şeklinde olacağını belirten Murat Kurum, "2.1 milyondan başlayan 18 ay taksit gibi 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim. Yüzde 50 peşin ödeyene yüzde 8 indirim yapıyoruz ve 72 ay vade yapıyoruz. Peşinatın yüzde 50'sini şimdi yarısını sonra öderse ona da 60 ay vade yapıyoruz. ifadelerini kullandı.

3 /4 ANKARA TOKİ KONUTLARI NASIL OLACAK, ÖDEME PLANI NASIL? Bakan Kurum Ankara'da inşa edilecek konutların 2+1 ve 3+1 seçeneklerle olacağını, 2+1 inşa edilecek konutların 3,1 millyon TL'den başlayan fiyatlarla 21.4000 TL 'den başlayan taksitlerle satışa sunulacağını açıkladı. 3+1 inşa edilecek konutların ise 3,3 milyon TL'den başlayan fiyatlarla 23.400 TL'den başlayan taksitlerle ödeme imkanı olacağını açıkladı.





