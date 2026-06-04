TOBB Nefes Kredisi, KOBİ’lere finansman desteği sağlamak amacıyla 8 Haziran itibarıyla yeniden başlıyor. TOBB’a bağlı oda ve borsa üyesi işletmelerin başvurabileceği kredi paketinde firma başına azami limit 3 milyon lira, vade ise 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil 48 ay olarak uygulanacak. Başvurular anlaşmalı banka şubeleri üzerinden alınırken, ilk etapta 25 milyar liralık kaynak kullanıma açılacak.
TOBB Nefes Kredisi, 8 Haziran itibarıyla yeniden kullanıma açılıyor. TOBB’a bağlı oda ve borsa üyesi işletmeler, azami 3 milyon lira kredi için anlaşmalı bankalara başvurabilecek.
TOBB Nefes Kredisi için yeni dönem başlıyor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından KOBİ’lere yönelik hazırlanan TOBB Nefes Kredisi, 8 Haziran itibarıyla yeniden başlıyor. TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankaların iş birliğiyle yürütülecek kredi paketiyle reel sektöre yeni finansman desteği sağlanacak.
Krediye, TOBB’a bağlı tüm oda ve borsa üyesi işletmeler başvurabilecek. Başvurular, anlaşmalı bankaların şubeleri üzerinden alınacak.
Başvurular hangi bankalara yapılacak?
İşletmeler TOBB Nefes Kredisi için şu bankalara başvuru yapabilecek:
- Akbank
- Denizbank
- QNB Bank
- Ziraat Bankası
- Garanti Bankası
- Halkbank
- Vakıfbank
- Yapı ve Kredi Bankası
- Ziraat Katılım Bankası
Açıklamada, başvuru için gerekli belgelerin ayrıntılarına yer verilmedi. Başvuru sürecinde işletmelerin ilgili banka şubelerinden bilgi alması bekleniyor.
Kredi limiti ve vade şartları açıklandı
Yeni dönemde bir firma azami 3 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil olmak üzere en fazla 48 ay vadeli olacak.
Kredi koşulları şöyle duyuruldu:
- Firma başına azami kredi limiti 3 milyon lira olacak.
- Kredilerde azami vade 48 ay olarak uygulanacak.
- İlk 6 ay anapara ödemesiz dönem olacak.
- 24 aya kadar yıllık faiz oranı yüzde 36 olacak.
- 24 ay üzerindeki vadelerde yıllık faiz oranı yüzde 34 olarak uygulanacak.
Yeni TOBB Nefes Kredisi kapsamında ilk etapta 25 milyar liralık kaynak kullanıma açılacak. Yıl içinde duyurulacak ilave limitlerle toplam kredi hacminin 100 milyar liraya ulaşması hedefleniyor.
Hisarcıklıoğlu: KOBİ’lerin en büyük sıkıntısı finansmana erişim
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, açıklamasında KOBİ’lerin yaşadığı en büyük sorunun finansmana erişim olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırının krediye ulaşımı zorlaştırdığına dikkat çekti.
Hisarcıklıoğlu, TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankaların KOBİ’lere destek için yeni bir kaynak oluşturduğunu belirterek, amaçlarının “zor günlerde KOBİ’lerin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak” olduğunu ifade etti.
TOBB Başkanı, 2025 yılı içinde 3 aşamada TOBB Nefes Kredisi’nden 61 bin firmanın yararlandığını ve KOBİ’lere sağlanan desteğin 81 milyar liraya ulaştığını bildirdi.
Hisarcıklıoğlu, KGF Özkaynak Kefalet Programı kapsamında 2026 için toplam 100 milyar liralık kredi hacmi oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. İlk 25 milyar liralık dilimin üyelerin erişimine açıldığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, destekleri için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen’e ve katılan banka yöneticilerine teşekkür etti.
KOBİ’ler için finansman desteği hedefleniyor
TOBB açıklamasına göre yeni kredi paketi, KOBİ’lerin uygun koşullarda finansmana erişimini desteklemeyi amaçlıyor. Paketle birlikte yatırım, üretim, istihdam ve ihracata katkı sağlanması hedefleniyor.