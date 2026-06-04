Hisarcıklıoğlu: KOBİ’lerin en büyük sıkıntısı finansmana erişim





TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, açıklamasında KOBİ’lerin yaşadığı en büyük sorunun finansmana erişim olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırının krediye ulaşımı zorlaştırdığına dikkat çekti.

Hisarcıklıoğlu, TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankaların KOBİ’lere destek için yeni bir kaynak oluşturduğunu belirterek, amaçlarının “zor günlerde KOBİ’lerin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak” olduğunu ifade etti.





TOBB Başkanı, 2025 yılı içinde 3 aşamada TOBB Nefes Kredisi’nden 61 bin firmanın yararlandığını ve KOBİ’lere sağlanan desteğin 81 milyar liraya ulaştığını bildirdi.





Hisarcıklıoğlu, KGF Özkaynak Kefalet Programı kapsamında 2026 için toplam 100 milyar liralık kredi hacmi oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. İlk 25 milyar liralık dilimin üyelerin erişimine açıldığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, destekleri için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen’e ve katılan banka yöneticilerine teşekkür etti.