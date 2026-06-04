A Milli Takım maç takvimi, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünya Kupası’nda ilk maç ne zaman, Türkiye-Avustralya maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak soruları gündeme gelirken, millilerin Avustralya, Paraguay ve ABD karşısındaki grup fikstürü netleşti.
A Milli Takım maç takvimi, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye, D Grubu’nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Takım’ın Dünya Kupası fikstürü
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele edecek. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, grup aşamasında Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşılaşacak.
Türkiye’nin Dünya Kupası serüveni 14 Haziran’da Avustralya maçıyla başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasındaki ikinci maçında Paraguay, üçüncü maçında ise ABD ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye’nin maçları ne zaman?
A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup fikstürü şöyle:
14 Haziran: 07.00 Avustralya-Türkiye
20 Haziran: 07.00 Türkiye-Paraguay
26 Haziran: 05.00 Türkiye-ABD
2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kuzey Amerika’da düzenlenecek. Organizasyona ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliği yapacak.
Milliler hazırlık maçında Kuzey Makedonya’yı yendi
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile oynadığı maçı 4-0 kazandı. Bu karşılaşma, Dünya Kupası öncesi millilerin hazırlık sürecindeki önemli sınavlarından biri oldu.
Ajans metninde yer alan bilgilere göre Türkiye, Dünya Kupası öncesindeki son maçını 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00’de Inter Miami Stadı’nda Venezuela ile oynayacak.
Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası’nda
A Milli Futbol Takımı, son olarak Güney Kore ve Japonya’nın ortaklaşa düzenlediği 2002 Dünya Kupası’na katılmıştı. Türkiye, o organizasyonu üçüncü sırada tamamlamıştı.
Ay-yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda uzun bir aranın ardından yeniden finallerde yer alacak.
A Milli Takım’ın Dünya Kupası kadrosu
Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
Gruptaki son maç ABD ile
A Milli Takım, D Grubu’ndaki son karşılaşmasını 26 Haziran’da ABD’ye karşı oynayacak. Bu maçın ardından Türkiye’nin gruptaki sıralaması ve turnuvadaki yol haritası netleşecek.