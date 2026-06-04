A Milli Takım maç takvimi, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünya Kupası’nda ilk maç ne zaman, Türkiye-Avustralya maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak soruları gündeme gelirken, millilerin Avustralya, Paraguay ve ABD karşısındaki grup fikstürü netleşti.

1 /9 A Milli Takım maç takvimi, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye, D Grubu’nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek.

2 /9 A Milli Takım’ın Dünya Kupası fikstürü

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele edecek. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, grup aşamasında Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşılaşacak.

Türkiye’nin Dünya Kupası serüveni 14 Haziran’da Avustralya maçıyla başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasındaki ikinci maçında Paraguay, üçüncü maçında ise ABD ile karşı karşıya gelecek.

3 /9 Türkiye’nin maçları ne zaman?

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup fikstürü şöyle:

14 Haziran: 07.00 Avustralya-Türkiye 20 Haziran: 07.00 Türkiye-Paraguay 26 Haziran: 05.00 Türkiye-ABD

2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kuzey Amerika’da düzenlenecek. Organizasyona ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliği yapacak.

4 /9 Milliler hazırlık maçında Kuzey Makedonya’yı yendi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile oynadığı maçı 4-0 kazandı. Bu karşılaşma, Dünya Kupası öncesi millilerin hazırlık sürecindeki önemli sınavlarından biri oldu.

Ajans metninde yer alan bilgilere göre Türkiye, Dünya Kupası öncesindeki son maçını 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00’de Inter Miami Stadı’nda Venezuela ile oynayacak.

5 /9 Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası’nda

A Milli Futbol Takımı, son olarak Güney Kore ve Japonya’nın ortaklaşa düzenlediği 2002 Dünya Kupası’na katılmıştı. Türkiye, o organizasyonu üçüncü sırada tamamlamıştı.

Ay-yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda uzun bir aranın ardından yeniden finallerde yer alacak.

6 /9 A Milli Takım’ın Dünya Kupası kadrosu

Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

7 /9 Gruptaki son maç ABD ile

A Milli Takım, D Grubu’ndaki son karşılaşmasını 26 Haziran’da ABD’ye karşı oynayacak. Bu maçın ardından Türkiye’nin gruptaki sıralaması ve turnuvadaki yol haritası netleşecek.

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