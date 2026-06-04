TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Samsun Bafra 500/ 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Samsun İli Bafra İlçesi Peskeller Mahallesi 500 Konut Projesinde inşa edilen konutlar için konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Samsun Bafra hak sahipleri konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi.

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