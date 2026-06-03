Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi olacak mı? TCMB haziran PPK toplantısı tarihi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısını 11 Haziran 2026 Perşembe günü gerçekleştirecek. Merkez Bankası faiz kararı saat 14.00’te açıklanacak; Nisan toplantısında politika faizi yüzde 37’de sabit bırakılmıştı.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için piyasaların takibi sürüyor. Merkez Bankası faiz kararı, 11 Haziran 2026 Perşembe günü saat 14.00’te toplantı sonrası açıklanacak.

Ekonomi çevreleri, TCMB’nin politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin kararını yakından izleyecek. Kurulun değerlendirmesinde enflasyon gerçekleşmeleri, enflasyonun ana eğilimi ve beklentiler belirleyici olacak.

PPK toplantısında hangi başlıklar izlenecek?

Haziran toplantısı, yılın para politikası kararları içinde piyasa fiyatlamaları ve beklentiler açısından öne çıkan başlıklardan biri olacak. Ajans metnine göre jeopolitik gelişmeler kaynaklı belirsizlikler, enerji fiyatlarındaki seyir ve enflasyon görünümü toplantı öncesi takip edilen ana unsurlar arasında yer alıyor.

Toplantıda öne çıkması beklenen başlıklar şöyle:

Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı

Gecelik borç verme ve borçlanma faiz oranları

Enflasyonun ana eğilimi ve beklentiler

Enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve oynaklık

İktisadi faaliyetteki yavaşlama sinyalleri

Nisan ayında faiz kararı ne olmuştu?

TCMB Para Politikası Kurulu, Nisan 2026 toplantısında politika faizini yüzde 37’de sabit tutmuştu. Kurul ayrıca gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te bırakmıştı.

TCMB duyurusunda, enflasyonun ana eğiliminin mart ayında gerilediği; öncü verilerin ise nisan ayında ana eğilimde bir miktar yükselişe işaret ettiği belirtilmişti. Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları ve enflasyon görünümü üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiği ifade edilmişti.

Faiz düşecek mi?

Merkez Bankası’nın haziran ayında faiz indirip indirmeyeceği, 11 Haziran’daki PPK kararıyla netleşecek. Ajans metninde faiz indirimi ya da artırımına ilişkin kesin bir beklentiye yer verilmediği için kararın yönüne dair kesin ifade kullanılmamalı.