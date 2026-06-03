100. Gazi Koşusu ne zaman ve nerede yapılacak sorusu, yarış tarihi yaklaşırken at yarışı tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Türk atçılığının en köklü organizasyonlarından biri olan Gazi Koşusu, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2400 metrelik mücadelesine sahne olacak.

1 /7 Türk atçılığının köklü organizasyonlarından Gazi Koşusu, bu yıl 100. kez düzenlenecek. 100. Gazi Koşusu, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak.

2 /7 100. Gazi Koşusu ne zaman yapılacak?

100. Gazi Koşusu, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek. Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen yarışta, 3 yaşlı İngiliz safkanları 2400 metrelik parkurda birincilik için piste çıkacak.

Türk atçılığının en köklü organizasyonları arasında gösterilen Gazi Koşusu, Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenmesiyle de ayrı bir öneme sahip. Yarış, 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak yapılıyor.

3 /7 100. yıla özel logo kamuoyuyla paylaşıldı

Bu yıl 100’üncüsü düzenlenecek Gazi Koşusu için özel bir logo hazırlandı. Yarış öncesinde paylaşılan logo, organizasyonun 100. yılına özel hazırlıklar kapsamında kamuoyuna duyuruldu.

Yarışın yapılacağı İstanbul Veliefendi Hipodromu, Gazi Koşusu haftası kapsamında sezonun en dikkat çeken programlarından birine ev sahipliği yapacak.

4 /7 Gazi Koşusu öncesinde hangi yarışlar yapılacak? Gazi Koşusu öncesinde 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, son hazırlıklarını önemli koşularla tamamlayacak.

Yarış haftasında öne çıkan program şöyle:

6 Haziran Cumartesi: Ankara’da Mehmet Akif Ersoy Koşusu yapılacak.

7 Haziran Pazar: İstanbul’da Kısrak Koşusu koşulacak.

7 Haziran Pazar: İstanbul’da Sait Akson Koşusu düzenlenecek.

28 Haziran Pazar: 100. Gazi Koşusu İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak.

5 /7 Tarihi yarış için hazırlıklar sürüyor

Türkiye Jokey Kulübü organizasyonunda düzenlenecek 100. Gazi Koşusu için geri sayım devam ediyor. Yarışta 3 yaşlı İngiliz safkanları, İstanbul Veliefendi Hipodromu’ndaki 2400 metrelik parkurda mücadele edecek.

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