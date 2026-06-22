Gazi Koşusu ne zaman 2026? 100. Gazi Koşusu birincilik ödülü ne kadar?

2026 Gazi Koşusu 1.'lik ödülü ne kadar?





Sonucu her yıl büyük bir merakla beklenen bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 50.000.000 TL olarak belirlendi. İkinciye 20.000.000 TL, üçüncüye 10.000.000 TL, dördüncüye 5.000.000 TL, beşinciye ise 2.500.000 TL ikramiye dağıtılacak.





Koşuyu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü (50.000.000 TL), kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126.870.000 TL‘lik ikramiye kazanmış olacak. Ayrıca at sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de eklenecek ve ödül 141.870.000 TL’ye ulaşacak.





100. Gazi Koşusu’na 22’si asıl 5’i yedek olmak üzere toplam 27 safkanın kaydı yapılırken, bunlardan 25’i erkek, 2’si de dişi taylardan oluştu.