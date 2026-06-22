Gazi Koşusu ne zaman 2026? 100. Gazi Koşusu birincilik ödülü ne kadar?

100. Gazi Koşusu ne zaman ve nerede yapılacak sorusu, yarış tarihi yaklaşırken at yarışı tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Türk atçılığının en köklü organizasyonlarından biri olan ve 1927 tarihinden beri aralıksız devam eden Gazi Koşusu bu sene, 28 Haziran 2026 Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2400 metrelik mücadelesine sahne olacak. Yarışacak atların kayıtları tamamlanırken, birincilik ödülünün ne kadar olduğu da merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte 100. Gazi Koşusu'ndan tüm detaylar.
Türk atçılığının köklü organizasyonlarından Gazi Koşusu, bu yıl 100. kez düzenlenecek. 100. Gazi Koşusu, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak.
100. Gazi Koşusu ne zaman yapılacak?
100. Gazi Koşusu, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek. Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen yarışta, 3 yaşlı İngiliz safkanları 2400 metrelik parkurda birincilik için piste çıkacak.
Türk atçılığının en köklü organizasyonları arasında gösterilen Gazi Koşusu, Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenmesiyle de ayrı bir öneme sahip. Yarış, 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak yapılıyor.
100. yıla özel logo kamuoyuyla paylaşıldı
Bu yıl 100’üncüsü düzenlenecek Gazi Koşusu için özel bir logo hazırlandı. Yarış öncesinde paylaşılan logo, organizasyonun 100. yılına özel hazırlıklar kapsamında kamuoyuna duyuruldu.
Yarışın yapılacağı İstanbul Veliefendi Hipodromu, Gazi Koşusu haftası kapsamında sezonun en dikkat çeken programlarından birine ev sahipliği yapacak.
Gazi Koşusu öncesinde hangi yarışlar yapılacak?
Gazi Koşusu öncesinde 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, son hazırlıklarını önemli koşularla tamamlayacak.
Yarış haftasında öne çıkan program şöyle:
- 6 Haziran Cumartesi: Ankara’da Mehmet Akif Ersoy Koşusu yapılacak.
- 7 Haziran Pazar: İstanbul’da Kısrak Koşusu koşulacak.
- 7 Haziran Pazar: İstanbul’da Sait Akson Koşusu düzenlenecek.
- 28 Haziran Pazar: 100. Gazi Koşusu İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak.
Tarihi yarış için hazırlıklar sürüyor
Türkiye Jokey Kulübü organizasyonunda düzenlenecek 100. Gazi Koşusu için geri sayım devam ediyor. Yarışta 3 yaşlı İngiliz safkanları, İstanbul Veliefendi Hipodromu’ndaki 2400 metrelik parkurda mücadele edecek.
Türk atçılığının derbisi 100. Gazi Koşusu'nun kayıtları belli oldu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun 100'üncüsü, 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.
İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 2400 metre çim pistte koşulacak olan yarışta, 2023 doğumlu 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, yarışçılığımızın en prestijli kupasını kazanabilmek adına piste çıkacak.
2026 Gazi Koşusu 1.'lik ödülü ne kadar?
Sonucu her yıl büyük bir merakla beklenen bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 50.000.000 TL olarak belirlendi. İkinciye 20.000.000 TL, üçüncüye 10.000.000 TL, dördüncüye 5.000.000 TL, beşinciye ise 2.500.000 TL ikramiye dağıtılacak.
Koşuyu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü (50.000.000 TL), kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126.870.000 TL‘lik ikramiye kazanmış olacak. Ayrıca at sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de eklenecek ve ödül 141.870.000 TL’ye ulaşacak.
100. Gazi Koşusu’na 22’si asıl 5’i yedek olmak üzere toplam 27 safkanın kaydı yapılırken, bunlardan 25’i erkek, 2’si de dişi taylardan oluştu.