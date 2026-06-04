TOKİ 20 bin konut kampanyası: 64 ilde TOKİ kurasız konut satışı ne zaman, 2+1 ve 3+1 konutların ödeme planı nasıl olacak?

TOKİ yeni konut kampanyası başlattı. TOKİ tarafından yaklaşık 20 bine yakın konutu, 64 ilde satışa çıkıyor. Orta gelirli vatandaşların erişebileceği konutlar 2+1 ve 3+1 tipinde olacak. Konut satış fiyatları illere ve konut büyüklüklerine göre değişecek. Yüzde 25 indirim sağlanan peşin satışlarda 2+1 konut tutarı 2,1 -5,4 milyon TL arasında olacak. Taksitler ise 18 bin TL'den başlayacak. Konut satışları 15 Haziran - 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Satışlar Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak. En fazla konut sırasıyla Bursa 2190, Ankara 2062, Hatay 1238, Kahramanmaraş 1073 ve Malatya’da 1000 konut satışa sunulacak. İşte TOKİ kurasız konut satışı, 2+1 ve 3+1 konutların ödeme planına ilişkin detaylar.

1 /7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "TOKİ Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu, 64 ilde satışa çıkıyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşların erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje." dedi.

2 /7 Bakan Murat Kurum, kurasız TOKİ konut satışına ilişkin, "TOKİ ile yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın ulaşabileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti. Bitme aşamasına geldi. Artık vatandaşlarımız gidip oturacak. Amaç burada kira fiyatlarını düşürmek. 2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitli 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim. Yüzde 50 peşin ödeyene yüzde 8 indirim yapıyoruz ve 72 ay vade yapıyoruz. Peşinatın yüzde 50'sini şimdi yarısını sonra öderse ona da 60 ay vade yapıyoruz." dedi.

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5 /7 11 ilimizi etkileyen deprem sonrası devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Liderliğinde dünyaya örnek olacak bir başarı hikayesi yazdık. 455 bin konutu bitirdik. Yüzyılın Konut Projesi dediğimiz 500 bin konutluk bir sosyal konut projesi başlattık.

6 /7 500 bin konut cumhuriyet tarihinde yapılmamış bir rakam. Daha önce 1 milyon 750 bin konutu inşa ettik. 81 ilde kuraları çektik. İlk konutları 2027 yılının Mart ayında teslim etmeye başlayacağız. Amacımız tüm konutları 2028 yılında vatandaşımıza sunmak.