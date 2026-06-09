TOKİ kurasız konut kampanyası, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. TOKİ 20 bin konut satışı kapsamında 2+1 ve 3+1 ev fiyatı, peşinat tutarı ve aylık taksit ödeme planı en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. Kampanyaya başvurmak isteyenler, konutların satış şartlarını, ödeme seçeneklerini ve illere göre belirlenen fiyat listesini yakından takip ediyor. Konut satışları 15 Haziran - 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Satışlar Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak. İşte TOKİ 64 ilde kurasız konut satışı 2+1 ve 3+1 konut fiyatları ve ödeme planı detayları.

1 /11 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "TOKİ Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu, 64 ilde satışa çıkıyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşların erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje." dedi.

2 /11 Bakan Murat Kurum, kurasız TOKİ konut satışına ilişkin, "TOKİ ile yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın ulaşabileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti. Bitme aşamasına geldi. Artık vatandaşlarımız gidip oturacak. Amaç burada kira fiyatlarını düşürmek. 2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitli 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim. Yüzde 50 peşin ödeyene yüzde 8 indirim yapıyoruz ve 72 ay vade yapıyoruz. Peşinatın yüzde 50'sini şimdi yarısını sonra öderse ona da 60 ay vade yapıyoruz." dedi.

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5 /11 11 ilimizi etkileyen deprem sonrası devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Liderliğinde dünyaya örnek olacak bir başarı hikayesi yazdık. 455 bin konutu bitirdik. Yüzyılın Konut Projesi dediğimiz 500 bin konutluk bir sosyal konut projesi başlattık.

6 /11 500 bin konut cumhuriyet tarihinde yapılmamış bir rakam. Daha önce 1 milyon 750 bin konutu inşa ettik. 81 ilde kuraları çektik. İlk konutları 2027 yılının Mart ayında teslim etmeye başlayacağız. Amacımız tüm konutları 2028 yılında vatandaşımıza sunmak.

7 /11 İstanbul'da, Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesi başlatacağız ve ilk teslimleri de bu sene eylül ayında yapacağız. (İstanbul'a kiralık konut projesi) 3 yıl vatandaşımız bu evlerde oturabilecek ve 3 yıl sonra başka bir vatandaşımıza burayı aynı şartlarda kiraya veriyor olacağız."

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