TOKİ İstanbul kiralık konutların teslimine ne zaman başlanacak?





TOKİ 20 bin konut ödeme planı nasıl?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yeni konut projesinin müjdesini duyurdu. Bakan Kurum şunları söyledi:

"TOKİ ile yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın ulaşabileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti. Bitme aşamasına geldi. Artık vatandaşlarımız gidip oturacak. Amaç burada kira fiyatlarını düşürmek.

2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitli 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim. Yüzde 50 peşin ödeyene yüzde 8 indirim yapıyoruz ve 72 ay vade yapıyoruz. Peşinatın yüzde 50'sini şimdi yarısını sonra öderse ona da 60 ay vade yapıyoruz. 11 ilimizi etkileyen deprem sonrası devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Liderliğinde dünyaya örnek olacak bir başarı hikayesi yazdık. 455 bin konutu bitirdik. Yüzyılın Konut Projesi dediğimiz 500 bin konutluk bir sosyal konut projesi başlattık.

500 bin konut cumhuriyet tarihinde yapılmamış bir rakam. Daha önce 1 milyon 750 bin konutu inşa ettik. 81 ilde kuraları çektik. İlk konutları 2027 yılının Mart ayında teslim etmeye başlayacağız. Amacımız tüm konutları 2028 yılında vatandaşımıza sunmak."



