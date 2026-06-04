İstanbul’da dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilecek TOKİ kiralık sosyal konut projesinde yeni detaylar netleşti. 500 bin konutu kapsayan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura süreçleri tamamlanırken, hak sahipleri de belirlenmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’nda inşa edilecek kiralık sosyal konutların detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Bakan Kurum, projede ilk teslimleri eylül ayında yapılacağını söyledi. İşte Kura, teslim ve kira fiyatlarına ilişkin detaylar.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki kira artışlarına çözüm amacıyla hazırlanan kiralık sosyal konut projesine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Projede ilk teslimler için tarih verildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Murat Kurum, “11 ilimizi etkileyen deprem sonrası devletimiz Cumhurbaşkanımız Liderliğinde dünyaya örnek olacak bir başarı hikayesi yazdık. 455 bin konutu bitirdik. Yüzyılın Konut Projesi dediğimiz 500 bin konutluk bir sosyal konut projesi başlattık. 500 bin konur cumhuriyet tarihinde yapılmamış bir rakam. Daha önce 1 milyon 750 bin konutu inşa ettik. 81 ilde kuraları çektik. İlk konutları 2027 yılının Mart ayında teslim etmeye başlayacağız. Amacımız tüm konutları 2028 yılında vatandaşımıza sunmak.” dedi. Murat Kurum, İstanbul'daki kiralık konutların teslim takvimine de açıkladı.
TOKİ İstanbul kiralık konutların teslimine ne zaman başlanacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesinde ilk teslimleri eylül ayında vatandaşımıza yapacağız. Yani bu sene eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler yapacağız." açıklamasında bulundu.
TOKİ 20 bin konut ödeme planı nasıl?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yeni konut projesinin müjdesini duyurdu. Bakan Kurum şunları söyledi:
"TOKİ ile yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın ulaşabileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti. Bitme aşamasına geldi. Artık vatandaşlarımız gidip oturacak. Amaç burada kira fiyatlarını düşürmek.
2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitli 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim. Yüzde 50 peşin ödeyene yüzde 8 indirim yapıyoruz ve 72 ay vade yapıyoruz. Peşinatın yüzde 50'sini şimdi yarısını sonra öderse ona da 60 ay vade yapıyoruz. 11 ilimizi etkileyen deprem sonrası devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Liderliğinde dünyaya örnek olacak bir başarı hikayesi yazdık. 455 bin konutu bitirdik. Yüzyılın Konut Projesi dediğimiz 500 bin konutluk bir sosyal konut projesi başlattık.
500 bin konut cumhuriyet tarihinde yapılmamış bir rakam. Daha önce 1 milyon 750 bin konutu inşa ettik. 81 ilde kuraları çektik. İlk konutları 2027 yılının Mart ayında teslim etmeye başlayacağız. Amacımız tüm konutları 2028 yılında vatandaşımıza sunmak."
İstanbul’da TOKİ kiralık konutlar nasıl verilecek?
İhtiyaç sahibi ailelerin başvuru yapmasıyla sürecin başlayacağının altını çizen Bakan Kurum, "Düşük, dar gelir vatandaşlarımız. Gerçekten geçinme zorluğu çeken vatandaşlarımız. Efendim kentsel dönüşüme girmiş, onlara da kontenjan ayıracağız. Evini dönüştürmek istiyor ama ya o kira destekleriyle uygun bir ev bulamadığı için dönüşüme de giremiyor. O vatandaşlarımızı kurayla belirleyeceğiz ve bu vatandaşımız, yani örneğin oradaki kira bedeli 30 bin lira diyelim. Bunun yarısı bedelle belki yarısının da altında hesaplayacağız biz onları, öyle bir kira bedeliyle çok uygun şartlarda o eve 3 yıllık oturacak" diye konuştu.
İstanbul TOKİ kiralık konutlar nereye yapılacak?
Milyonlar tarafından merakla beklenen kiralık konutlar için Bakan Kurum ilk kez ilçe adı açıkladı. Kiralık konutlar için ilçe adı veren Kurum, "Mesela Ataşehir'de bile vereceğiz. 15 bin kiralık konut 3 yıl içerisinde tamamlanacal. 15 bin vatandaşımız TOKİ'nin kiracısı olarak, devletimizin kiracısı olarak raiş bedelinin yarısının altında bir bedelle orada uygun şartlarda oturacak" ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum şunları söyledi: “İstanbul'da vatandaşımızın kira fiyatlarıyla ilgili bir sorunu var. Biz de ilk defa Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 15 bin kiralık sosyal konut yapıyoruz. Ağustos ayında 2 bin konutu vatandaşlara kiralık konutu teslim edeceğiz. Hak sahibi vatandaş 3 yıl orada oturabilecek. 15 bin konut 3 yıl içinde tamamlanacak."
Kiralık sosyal konutlara kimler başvuracak?
Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapacak. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor. Üç yılın ardından kiracı tahliye edilecek ve evlerin bakımı yapıldıktan sonra yeni hak sahibine kiralanacak. Böylece daha çok kişinin bu fırsattan faydalanması sağlanacak.