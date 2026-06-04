HURDA ARAÇ TEŞVİKİ SON DURUM 2026: Hurda teşviki ve ÖTV indirimi Meclis’ten geçti mi? 25 yaş üstü sıfır araç muafiyeti ve şartları

Hurda teşviki ve ÖTV indirimiyle ilgili beklentiler Haziran ayında da gündemdeki yerini koruyor. Özellikle 25 yaş ve üzeri araç sahipleri, TBMM'de görüşülmesi beklenen düzenlemeye ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Sıfır kilometre araç alımında önemli avantajlar sağlayabileceği belirtilen teklifin detayları merak ediliyor.
Otomobil sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın gündeminde hurda teşviki düzenlemesi bulunuyor. Eski araçların ekonomiye yeniden kazandırılması ve yerli üretimin desteklenmesi amacıyla hazırlanan düzenlemeye ilişkin iddialar gündeme gelirken, gözler Meclis'ten gelecek açıklamalara çevrildi.
HURDA TEŞVİKİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Hurda Araç Teşviki Yasası’nı bekleyen sürücüler açısından dikkat çeken yeni bir gelişme yaşanırken, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu yasa teklifini sosyal medya üzerinden yeniden gündeme taşıyarak düzenlemenin hayata geçirilmesine yönelik sürecin ilerlediğine işaret etti. Buna karşılık, otomotiv sektörüne dair değerlendirmeleriyle bilinen gazeteci Emre Özpeynirci ise mevcut vergi yapısı, kamu bütçesindeki dengeler ve piyasa koşulları göz önünde bulundurulduğunda ÖTV’siz sıfır araç uygulamasının uygulanabilirliğinin oldukça düşük olduğunu dile getirdi. Bu farklı görüşler, hurda teşviki düzenlemesine yönelik beklentilerin sürmesine rağmen tartışmaların da devam ettiğini ortaya koydu.
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV) MUAFİYETİNDE SON DURUM NE?
Düzenlemenin önemli bileşenlerinden biri olarak öne çıkan hurda araç teşviki, 25 yaş ve üzerindeki kullanım ömrünü tamamlamış araçların trafikten çekilmesini hedefliyor. Bu kapsamda, eski araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara yeni yerli otomobil alımlarında çeşitli avantajlar sunulması planlanıyor.
Hayata geçirilmesi planlanan bu adımla sadece ekonomik değil, çevresel kazanımlar da öne çıkıyor. Eski ve yüksek emisyonlu araçların trafikten kaldırılmasıyla çevre kirliliğinin azaltılması, aynı zamanda yeni ve güvenli araçların yaygınlaşmasıyla trafik güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.
Sektör temsilcilerinin “otomotivde devrim” olarak değerlendirdiği düzenleme, vergi avantajlarının yanı sıra düşük faizli ve uzun vadeli finansman desteklerini de içeriyor. Togg başta olmak üzere yerli üretim yapan markaların sürece dahil edilmesiyle, araç parkının gençleşmesi ve çevreci ulaşımın yaygınlaştırılması stratejik hedefler arasında yer alıyor.