HURDA ARAÇ TEŞVİKİ SON DURUM 2026: ÖTV indirimi Meclis’ten geçti mi? 25 yaş üstü sıfır araç muafiyeti ve şartları açıklandı mı? Emeklilere ÖTV'siz araç listesi

HURDA TEŞVİKİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Hurda Araç Teşviki Yasası’nı bekleyen sürücüler açısından dikkat çeken yeni bir gelişme yaşanırken, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu yasa teklifini sosyal medya üzerinden yeniden gündeme taşıyarak düzenlemenin hayata geçirilmesine yönelik sürecin ilerlediğine işaret etti. Buna karşılık, otomotiv sektörüne dair değerlendirmeleriyle bilinen gazeteci Emre Özpeynirci ise mevcut vergi yapısı, kamu bütçesindeki dengeler ve piyasa koşulları göz önünde bulundurulduğunda ÖTV’siz sıfır araç uygulamasının uygulanabilirliğinin oldukça düşük olduğunu dile getirdi. Bu farklı görüşler, hurda teşviki düzenlemesine yönelik beklentilerin sürmesine rağmen tartışmaların da devam ettiğini ortaya koydu.