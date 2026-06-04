ALES sınav sonuçları 2026 sonuç sorgulama ekranı! ÖSYM ALES/1 sınav sonucu açıklandı mı? sonuc.osmy.gov.tr

ALES sınav sonuçları için bekleyiş sona yaklaşıyor. 10 Mayıs’ta gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’nın ardından binlerce aday gözünü ÖSYM’nin açıklayacağı sonuç tarihine çevirdi. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte adaylar puanlarını ÖSYM’nin resmi sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katıldığı ALES/1 sınavının ardından sonuç heyecanı devam ediyor. ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlarla birlikte adayların doğru-yanlış sayıları ve puan bilgileri erişime açılacak.
ALES/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?
ALES/1 sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin başarı puanları 5 Haziran 2026 Cuma günü ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden erişime açılacak. ALES puanı, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli oluyor.
ALES/2 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
ALES 2 başvuruları 10 Haziran'da başlayacak, 18 Haziran'da sona erecek. ALES 2 sınavı 26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.
ALES/3 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
ALES 3 başvuruları 7-15 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınav 29 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. Sonuçlar da 17 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak.