Ankara baraj doluluk oranları 4 Haziran: ASKİ Ankara baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç oldu, artış oldu mu?

Ankara’da son dönemde etkili olan sağanak yağışlar, başkentin baraj doluluk oranlarını yeniden gündeme taşıdı. Kış aylarında kuraklık endişesiyle takip edilen su kaynakları, ilkbaharda artan yağışların ardından olumlu bir seyir izlemeye başladı. ASKİ’nin 4 Haziran 2026 tarihli verilerine göre Ankara barajlarındaki doluluk oranı yüzde 49,02 seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum ise hangi barajda ne kadar su var? sorusunu bir kez daha öne çıkarıyor. İşte 4 Haziran 2026 Ankara'nın su durumuna dair tüm detaylar.

1 /5 4 Haziran 2026 tarihi itibarıyla Ankara'da baraj doluluk oranları, kente sağlanan su arzı güvenliği açısından ASKİ'nin yayımladığı günlük veriler üzerinden yakından takip ediliyor. Yılın ilk aylarındaki yağış durumu sayesinde güçlenen su rezervlerinde, toplam doluluk oranı yüzde 49,02 ile kritik yüzde 50 eşiğine yaklaşırken; şehrin asıl kullanılabilir su kaynağını oluşturan aktif doluluk oranı ise halen kritik seviyede.



2 /5 ASKİ’nin 3 Haziran 2026 tarihli verilerine göre barajların toplam doluluk oranı yaklaşık %49.02 olarak ölçüldü; kullanılabilir aktif su oranı ise yaklaşık %43.08 düzeyinde kaldı.

3 /5 Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 100 ile Kesikköprü ve Kargalı Barajları, en düşük su miktarı ise yüzde 5.20 ile Türkeşrefli Barajı oldu.

4 /5 Ankara'da baraj doluluk oranları ASKİ'nin verilerine göre 4 Haziran itibarıyla Ankara'da baraj doluluk oranları şöyle: Akyar Barajı: %85.68 Çamlıdere Barajı: %43.49 Çubuk 2 Barajı: %70.79 Eğrekkaya Barajı: %81.85 Kargalı Barajı: %100