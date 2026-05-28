Memur ve emekli maaşı ne kadar, yüzde kaç olur? Temmuz'da en düşük emekli ve memur maaşı kaç TL olacak?

Memur ve memur emeklisi yıl içerisinde iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı tutarında zam alıyor. Temmuz ayı için artık az bir süre kalırken gözler yapılacak olan zam oranına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon verileri sonrasında 5 aylık memur enflasyon farkı netleşmiş olacak. Peki Temmuz 2026 memur ve memur emeklisi maaş zam oranı yüzde kaç olacak?
Memur ve SSK, BAĞKUR, tarım, Emekli Sandığı Temmuz zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu, gündemde dikkat çeken konular arasında yer almaya devam ediyor. Temmuz'da memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, en düşük maaş kaç TL'ye çıkacak? soruları, Mayıs ayı ilerlerken kamuoyunun gündeminde yer alıyor. 2026 yılı 2. yarısında öğretmen, hemşire, polis, mühendis, teknisyen memur maaş zammı TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon farkı şekilleniyor. Diğer taraftan SGK 4A,4B,4C emekli maaşı zam oranları da enflasyon rakamlarıyla güncellenmeye devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Nisan enflasyonu yıllık yüzde 32,37, aylık ise yüzde 4,18 oldu.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR, YÜZDE KAÇ?
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 4,18, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,17 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,37, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,59 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisanda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 32,43, yurt içi üretici fiyatları yüzde 26,48 yükseldi.
Aylık bazda TÜFE yüzde 4,18, Yİ-ÜFE yüzde 3,17 artış gösterdi.
Memur ve memur emeklileri yılda iki kez zam alıyor. Bu süreçte enflasyon farkı da maaşlara yansıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ve temmuz aylarında son altı aylık enflasyon oranı kadar zam hakkı elde ediyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren Ocak ve Temmuz dönemi zam takviminde hareketlilik sürüyor. Nisan ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak 6 aylık enflasyon farkının dördüncü basamağı tamamlanmış oldu. 4 aylık süreçte emekliler şimdiden yüzde 14,62 oranında zammı garantiledi.
MERKEZ BANKASI PİYASA KATILIMCILARI ANKET SONUÇLARINA GÖRE
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Mayıs ayı anket sonuçlarına göre enflasyon beklentisi 1,89 olarak açıklandı. Bir önceki anket döneminde bu oran 1,82 olarak açıklanmıştı.
Bu bilgiler ışığında hesaplama yapıldığında oluşacak enflasyon farkı % 5,23 olacak.
% 7 toplu sözleşme zammı eklendiğinde kesinleşen zam oranı % 12,60'a yükselecek.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Mayıs 2026 sonuçlarına göre, piyasa temsilcilerinin enflasyon tahminleri güncellendi. Ankete katılan reel sektör ve finansal sektör temsilcileri, yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e çıkararken, Mayıs ve Haziran ayı tahminleri de ortaya çıktı.
Ankette ekonomistlerin enflasyon tahmini mayıs için yüzde 1.89, haziran için yüzde 1.52 oldu. Yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 28.94 olarak yer aldı.
Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18.58 olacak. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az 18.58 zam alacak. TCMB beklentisine göre 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6.83 gerçekleşecek. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerine toplamda yüzde 14.31 olacak.
KÜMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI
6 Aylık Enflasyon: 18.58
6 Aylık Enflasyon Farkı: 6.83
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14.31