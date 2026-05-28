Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımında kimler olacak? CHP kurultayı ne zaman yapılacak, karar alındı mı, tarih belli oldu mu?

CHP Parti Meclisi (PM), tüm üyelere tebligat gitmediği gerekçesiyle 1 Haziran pazartesi günü toplanmayacak. Açıklanan tarihte PM'nin 56 kişiyle toplanması bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oldu. İddialara göre 9 kişiden oluşacak partinin yeni yönetiminde Berhan Şimşek, Faik Öztrak ve Mehmet Akif Hamzaçebi gibi isimlerin geri dönmesi bekleniyor. CHP’de kurultay ne zaman yapılacağı kesinleşmedi. Kurultay tarihi için Kılıçdaroğlu, tedbir kararı kalktından sonra yasal zeminde kurultay olur derken, Özel ise 9 Eylül’de yapılmasını istiyor.
Mutlak butlan tartışmasının devam CHP'de kritik gün pazartesi olarak belirlenmişti. Toplantıda CHP'nin yol haritası o gün netleşecekti. CHP Genel Merkezi Çankaya 4'üncü İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderilen yazıda, 1 Haziran'da toplanacak PM'de yer alması beklenen isimler bildirdi. Ancak bazı isimler belediye başkanlığı, Meclis Başkanvekilliği ve Grup Başkanvekilliği, istifa ve vefat gibi sebepler nedeniyle bu listede yer almadı. Boşalan koltuklar, yedek üyelerle tamamlanmak istendi ancak 4 üye eksik kaldı. PM'nin 56 kişiyle toplanması bekleniyor.
Kulislere yansıyan bilgiye göre, CHP Parti Meclisi'nde 32 isim Özgür Özel'i destekliyor. 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de belirlendi. Disiplin Kurulu'nda ise Kılıçdaroğlu kanadının ağırlığı olduğu belirtiliyor. Mesaine evinde devam eden Kemal Kılıçdaoroğlu, A takımını ve yol haritasını belirlemek için çalışıyor.
Yine kulislere yansıyan bilgilere göre, MYK'da yer alacak isimler belli olmaya başladı. MYK için Bülent Kuşoğlu, Devrim Barış Çelik ve Faik Öztrak’ın yanı sıra Akif Hamzaçebi, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm ve Deniz Demir’in adı geçiyor.
CHP'de mutlak butlanın yanı sıra grup başkanlığı tartışması da yaşanıyor. Özgür Özel, mahkemenin mutlak butlan kararı sonrasında Genel Merkez'de yapılan kapalı grup toplantısında grup başkanı seçilmişti. Ancak Kılıçdaroğlu ve ekibinin "genel başkanın çağrı yapmaması, seçim gündeminin önceden duyurulmaması ve seçimin Meclis'te yapılmaması" gerekçeleriyle seçime itiraz etti. Meclis Başkanlığı'nın itirazı kabul etmesi durumunda seçimin yenilenebileceği ifade ediliyor.
CHP’de kurultay ne zaman, karar alındı mı, tarih belli oldu mu?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara’daki konutunun önünde gazeteciler ve ziyarete gelen vatandaşlarla bayramlaştı. Kılıçdaroğlu, kurultay sürecine ilişkin olarak şunları söyledi:
Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabii bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır yani, sorun yok.
Tedbir uzun sürse, Yargıtay’daki durum bir seneyi bulsa, kurultay o zaman bir sene sonra mı yapılacak diye anlıyoruz? Doğru mu? Hani Yargıtay’dan kararın kesinleşmesi beklenecek?
Şimdi onu hukukçular biliyor. Ben de hukukçu arkadaşlara söyledim. Dedim ki kurultay olması yönünde zaman zaman ifadeler, talepler, dilekler bize yansıyor. Biz bunu en kısa sürede nasıl yapabiliriz diye. Onlar bize, ‘Tedbir kararı olduğu sürece bunu yapamazsınız ama tedbir kararı kalktıktan sonra kurultayı yapabilirsiniz’ dediler. Biz de tabii bakalım yani ne olacak. Dediğim gibi daha olayın bütün ayrıntılarını arkadaşlarımla beraber görüşmedim. Yani onlarla oturup görüşmemiz lazım. Her şeyi genel başkan biliyor diye bir düşüncede değilim. Kuşkusuz bu hukukçuların alanında. Hukukçu arkadaşlarla bir araya geleceğiz, oturacağız, konuşacağız. Nedir, en kısa sürede kurultayı nasıl yaparız, bunları yapacağız.”
Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımının büyük ölçüde netleştiği belirtildi. İddialara göre 9 kişiden oluşacak partinin yeni yönetiminde Berhan Şimşek, Faik Öztrak ve Mehmet Akif Hamzaçebi gibi isimlerin geri dönmesi bekleniyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberine göre; yeni yapılanmada, hem örgütü toparlayacak hem de kamuoyuna güçlü mesaj verecek isimlerin kritik görevlere getirileceği ifade ediliyor.
Örgüt yönetiminin Müslim Sarı’ya verilmesi, parti sözcülüğüne Berhan Şimşek’in getirilmesi, yerel yönetimlerin ise Orhan Sarıbal’a verilmesinin planlandığı konuşuluyor. Bunun yanı sıra Genel Saymanlık için Bülent Kuşoğlu’nun adı geçiyor. Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim görevi için yine Kılıçdaroğlu’nun en yakınındaki isimlerinden biri olan Deniz Demir’in adı öne çıkarken, daha önce parti sözcülüğü yapan Faik Öztrak'ın idari ve mali işlerde, sosyal politikalarda ise daha önce CHP Genel Sekreterliği yapan Neslihan Hancıoğlu’nun görev alabileceği ifade ediliyor. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürüten Devrim Barış Çelik’in de MYK’ya girebileceği belirtiliyor. Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu’nun başına Kılıçdaroğlu ile uzun yıllar birlikte çalışan Mehmet Akif Hamzaçebi’nin getirileceği konuşuluyor.