Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımında kimler olacak? CHP kurultayı ne zaman yapılacak, karar alındı mı, tarih belli oldu mu?

CHP’de kurultay ne zaman, karar alındı mı, tarih belli oldu mu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara’daki konutunun önünde gazeteciler ve ziyarete gelen vatandaşlarla bayramlaştı. Kılıçdaroğlu, kurultay sürecine ilişkin olarak şunları söyledi:

Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabii bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır yani, sorun yok.

Tedbir uzun sürse, Yargıtay’daki durum bir seneyi bulsa, kurultay o zaman bir sene sonra mı yapılacak diye anlıyoruz? Doğru mu? Hani Yargıtay’dan kararın kesinleşmesi beklenecek?

Şimdi onu hukukçular biliyor. Ben de hukukçu arkadaşlara söyledim. Dedim ki kurultay olması yönünde zaman zaman ifadeler, talepler, dilekler bize yansıyor. Biz bunu en kısa sürede nasıl yapabiliriz diye. Onlar bize, ‘Tedbir kararı olduğu sürece bunu yapamazsınız ama tedbir kararı kalktıktan sonra kurultayı yapabilirsiniz’ dediler. Biz de tabii bakalım yani ne olacak. Dediğim gibi daha olayın bütün ayrıntılarını arkadaşlarımla beraber görüşmedim. Yani onlarla oturup görüşmemiz lazım. Her şeyi genel başkan biliyor diye bir düşüncede değilim. Kuşkusuz bu hukukçuların alanında. Hukukçu arkadaşlarla bir araya geleceğiz, oturacağız, konuşacağız. Nedir, en kısa sürede kurultayı nasıl yaparız, bunları yapacağız.”