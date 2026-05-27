Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Bugün Migros, A101, BİM, Hakmar, Migros, Çağrı, File, Makro, Carrefour Kurban Bayramı'nda açılacak mı?

Kurban Bayramı’nın başlamasıyla birlikte zincir marketlerin çalışma saatleri vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Bayram alışverişini tamamlamak, ev ihtiyaçlarını karşılamak ya da son dakika eksiklerini gidermek isteyen milyonlarca kişi; “Bugün marketler açık mı?”, “BİM, ŞOK, A101, Migros ve File saat kaçta açılıyor?” sorularına yanıt arıyor. Özellikle bayramın ilk günü marketlerin hizmet verip vermeyeceği ve çalışma saatlerinde değişiklik olup olmadığı merak ediliyor.
Bayram süresince marketlerin çalışma düzeni, şehirden şehre ve şubeden şubeye küçük farklılıklar gösterebilirken, vatandaşlar zincir marketlerin güncel açılış ve kapanış saatlerini yakından takip ediyor. Kurban Bayramı’nın ilk gününde bazı marketlerin geç saatlerde hizmet vermesi ya da belirli saat aralıklarında kapalı olması nedeniyle alışveriş planı yapanlar araştırmalarını yoğunlaştırdı.
BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?
Kurban Bayramı süresince zincir marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik uygulanacak. Marketlerin büyük bölümü bayramın ilk gününde kapalı olacak ya da geç saatlerde hizmet vermeye başlayacak. Şubelerin bulunduğu konuma göre bazı saat farklılıkları da yaşanabilecek. BİM, A101, ŞOK, Migros ve File Market tarafından yapılan bilgilendirmelerde bayram süresince uygulanacak çalışma takvimi ayrı ayrı duyuruldu. AVM içerisinde bulunan şubeler ile turistik bölgelerdeki marketlerde saat düzenlemelerinin farklılık gösterebilecek.
BAYRAMIN 1. VE 2. GÜNÜ BİM AÇIK MI?
BİM tarafından yapılan açıklamada mağazaların bayramın 1. günü olan 27 Mayıs Çarşamba ile bayramın 2. günü olan 28 Mayıs Perşembe günü kapalı olacağı bildirildi. Şirket açıklamasında, mağazaların bayramın 3. gününden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacağı bilgisine yer verildi.
BİM mağazalarının 29 Mayıs Cuma günü itibarıyla normal çalışma düzenine döneceği belirtildi. Açıklamada marketlerin 09.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet vereceği duyuruldu. Bayram süresince alışveriş planı yapan vatandaşların bu takvime göre hareket etmesi bekleniyor.
BAYRAMDA 101, ŞOK, FİLE MARKET, MİGROS AÇIK MI?
A101 mağazalarının genel uygulamaya göre bayramın 1. gününde kapalı olması, bayramın 2. gününden itibaren ise normal mesai düzenine geçmesi bekleniyor. ŞOK marketlerde ise bazı bölgelerde bayramın ilk gününde öğle saatlerinden sonra hizmet verilmesi, bazı şubelerde ise ilk gün tamamen kapalı kalınması bekleniyor.