Kurban Bayramı tatili ile milyonlarca kişi gözünü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahminlerine çevirdi. Bayram boyunca yola çıkacaklar, memleket ziyareti yapacaklar ve tatil planı hazırlayanlar "Bayramda hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt ararken, yayımlanan son rapor dikkat çekti. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması beklenirken, birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği belirtilirken, hava sıcaklıklarının ise bazı bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. İşte il il bayramda hava durumu...