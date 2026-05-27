Kurban Bayramı hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. 27 Mayıs bayramın 1. günü hava durumu raporu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri ile paylaşıldı. Meteoroloji’nin 27 Mayıs hava tahminine göre Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Öğle saatlerinden sonra birçok kentte sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. İşte 27 Mayıs Çarşamba hava durumu tahmini...
Kurban Bayramı tatili ile milyonlarca kişi gözünü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahminlerine çevirdi. Bayram boyunca yola çıkacaklar, memleket ziyareti yapacaklar ve tatil planı hazırlayanlar "Bayramda hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt ararken, yayımlanan son rapor dikkat çekti. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması beklenirken, birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği belirtilirken, hava sıcaklıklarının ise bazı bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. İşte il il bayramda hava durumu...
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kurban Bayramı boyunca yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, hava sıcaklıklarının bazı kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul’da da Kurban Bayramı boyunca parçalı ve bulutlu hava etkili olacak. Arife günü ve bayramın ilk günü yağış beklenmezken, bayramın ikinci gününde kent genelinde sağanak yağış görüleceği, sıcaklıkların ise 23-25 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayram boyunca yurt genelinde etkili olması beklenen hava durumuna ilişkin tahminlerini paylaştı. Açıklamaya göre hafta sonu ile gelecek hafta pazartesi günü Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. Birçok bölgede ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
BAYRAMDA YAĞMUR YAĞACAK MI?
Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre arife gününde yurdun büyük kısmında çok bulutlu hava görülecek. Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
BAYRAMIN 1.GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Bayramın birinci gününde Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da Hakkari ve Şırnak dışında kalan alanlarda, ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Marmara’da sağanak etkili olacak
Marmara Bölgesi’nde çok bulutlu havanın hakim olması beklenirken, bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Bursa’nın güneyi ile Bilecik çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul’da hava sıcaklığının 22 derece, Çanakkale’de 23 derece, Kırklareli’nde 24 derece ve Sakarya’da 23 derece olması öngörülüyor.
Ege’de kuvvetli yağış bekleniyor
Ege Bölgesi’nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin edilirken, yağışların bölge genelinde yerel kuvvetli olacağı bildirildi.
İzmir’de sıcaklığın 24 derece, Muğla’da 20 derece, Denizli’de 23 derece ve Afyonkarahisar’da 18 derece olması bekleniyor
İç Anadolu ve Karadeniz’de gök gürültülü sağanak görülecek
İç Anadolu Bölgesi’nde yağışların özellikle kuzey ve batı kesimlerde kuvvetli olacağı tahmin edildi. Ankara’da 19 derece, Konya’da 20 derece, Eskişehir’de 19 derece ve Nevşehir’de 16 derece sıcaklık bekleniyor.
Batı ve Orta Karadeniz’de de sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Samsun, Amasya ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Doğu ve Güneydoğu’da kuvvetli yağış riski
Doğu Anadolu Bölgesi’nde Muş, Bitlis, Van ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağış beklenirken, Malatya’da da sağanakların etkili olacağı tahmin edildi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Siirt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Siirt çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yağışların kuvvetlenebileceği bildirildi.