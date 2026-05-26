Elazığ Kurban Bayramı namazı vakitleri: 27 Mayıs Çarşamba Elazığ bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı saatleri, 2026 Kurban Bayramı'nın yarın idrak edilecek olması nedeniyle Müslümanlar tarafından sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 Kurban Bayramı namaz saatleri listesini il il açıkladı. Elazığ bayram namazı saat 05:36’da kılınacak. Peki Elazığ ilçelerinde bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Elazığ ilçeleri Kurban Bayramı namazı vakitleri sorgulama ekranı.
2026 Kurban Bayramı namaz saatleri Türkiye’nin diğer 81 ilinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Namaz vakitleri, erişime sunuldu. Bu yıl Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve Müslümanlar, bu kutsal günde kurban ibadetlerini yerine getirecekler. Bayram namazını eda etmek üzere camilere akın edecekler. Çarşamba sabahı Kurban Bayramı namazı Elazığ'da 05:36'da kılınacak. İşte Elazığ ilçeleri için Kurban Bayramı namazı vakti.
Elazığ'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs 2026 Çarşamba başlayacak olması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının iller için açıkladığı bayram namazı saatlerine göre Elazığ'da bayram namazı saat 05:36'da kılınacak.
Ağın Kurban Bayram Namaz Vakti 05:38
Alacakaya Kurban Bayram Namaz Vakti 05:34
Arıcak Kurban Bayram Namaz Vakti 05:33
Baskil Kurban Bayram Namaz Vakti 05:38
Karakoçan Kurban Bayram Namaz Vakti 05:32
Keban Kurban Bayram Namaz Vakti 05:38
Kovancılar Kurban Bayram Namaz Vakti 05:33
Maden Kurban Bayram Namaz Vakti 05:35
Palu Kurban Bayram Namaz Vakti 05:33
Sivrice Kurban Bayram Namaz Vakti 05:36
Bayram namazı nasıl kılınır?
Yılda sadece iki kez kılınması sebebiyle bayram namazının getiriliş sırası ve fazladan alınan tekbirleri karıştırılabilmektedir. Niyet edip imama uyduktan sonra namaz şu sırayla eda edilir:
Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Bayram namazı 1. rekat kılınışı
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
Bayram namazı 2. rekat kılınışı
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.
Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?
Hz. Peygamber’in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]). Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).