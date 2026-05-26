Erzincan bayram namazı saat kaçta? Diyanet ile Erzincan bayram namaz saati 2026

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Erzincan’da bayram namazı saati merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 takvimine göre belirlenen vakitler sonrası, vatandaşlar bayram sabahı kılınacak namaz için hazırlıklarını hızlandırdı.
Erzincan’da yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesinde bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Diyanet tarafından açıklanan 2026 bayram namazı vakitleriyle birlikte kentteki sabah ibadeti saati de belli oldu.
ERZİNCAN'DA BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?
Diyanet 2026 Dini Takvim ile Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Erzincan'da ikamet eden vatandaşlar için bayram namazı 05:33 saatinde kılınacak.
BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?
Yılda iki kez eda edilen bayram namazı toplamda iki rekattır ve cemaatle yüksek sesle tekbir getirilerek kılınır. Niyet edildikten sonra ilk rekatta Sübhaneke okunur, ardından imamla birlikte üç defa zait (ilave) tekbir alınır. İkinci rekatta ise fatiha ve sure okunmasının ardından rükûya gitmeden önce yine üç zait tekbir alınarak ibadet tamamlanır ve ardından hutbe dinlenir
BAYRAM NAMAZLARININ HÜKMÜ NEDİR?
Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vâcibdir. Cuma namazı için lâzım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lâzımdır. Şu kadar var ki, bayram için hutbe sünnettir ve namazdan sonradır. Hutbe okunmasa da bayram namazı sahihtir. Fakat sünnet terkedilmiş olur.