Bilecik bayram namazı saati 27 Aralık 2026: Diyanet ile Bilecik bayram namaz saati

16:5626/05/2026, Salı
Kurban Bayramı öncesinde Bilecik’te bayram namazı saati merak konusu oldu. Diyanet’in 2026 yılı için açıkladığı takvimle birlikte il genelinde sabah kılınacak namazın vakti netleşti.

Bilecik’te yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı sabahı kılınacak bayram namazının saatini araştırıyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı il il vakitlerle birlikte merak edilen soru yanıt buldu.

BİLECİK'TE BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?

Diyanet 2026 Dini Takvim ile Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bilecik'te ikamet eden vatandaşlar için bayram namazı 06:10 saatinde kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Yılda sadece iki kez kılınan bayram namazının kılınış şekli, günlük namazlardan farklı olarak fazladan alınan tekbirleri içerir. Niyet edilerek başlanan namazın adımları şu şekildedir:

1. Rekat: "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" denilerek niyet edilir. Sübhaneke okunur. Ardından imamla birlikte eller kulaklara götürülerek 3 defa bayram tekbiri alınır (İlk ikisinde eller yana salınır, üçüncüsünde göbek hizasında bağlanır). İmam Fatiha ve sure okur, rüku ve secdeye gidilir.

2. Rekat: İmam önce Fatiha ve zammı sure okur. Rükuya gitmeden önce yine eller kulaklara götürülerek 3 defa ilave tekbir alınır ve eller yana salınır. 4. tekbirde ise eller bağlanmadan direkt rükuya gidilir. Secdelerin ardından oturularak Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunup selam verilir.

