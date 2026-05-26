Kurban Bayramı arefesinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. 26 Mayıs Salı arefe günü İETT, metro, metrobüs ve Marmaray’da geçerli olacak ücret tarifesi merak konusu olurken bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yanıt arıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrası metro, metrobüs ve otobüslerde ücret alınmayacak, bazı vapur seferlerinde ise özel düzenleme uygulanacak. İşte detaylar…
Bayram tatilinde toplu taşıma ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bayram ve resmi tatillerde ücretsiz olan toplu taşımada Kurban Bayramı tatili için de ücretsiz açıklaması geldi mi, merak ediliyor. Bayramda toplu taşıma bedava mı olacak? Otobüs, metrobüs, metro, tramvay, Marmaray bayramda ücretsiz mi?
AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OTOBÜSLER BEDAVA MI?
Kurban Bayramı boyunca, 27-28-29-30 Mayıs günleri İETT toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. İETT'den yapılan açıklama doğrultusunda bayram günleri, 27-28-29-30 Mayıs boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile seyahat edilebilecek.
KURBAN BAYRAMI'NDA ŞEHİR HATLARI VAPURLARI ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, belediyeler ve belediyelere bağlı ortaklıklar ile işletmelerce yürütülen şehir içi toplu taşıma hizmetleri bayram süresince tamamen ücretsiz olacak.
Bu doğrultuda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde hizmet veren Şehir Hatları vapurları, 4 günlük bayram tatili boyunca İstanbullulara ücretsiz ulaşım imkanı sunacak.
Ücretsiz Geçiş Başlangıcı: 27 Mayıs 2026 Çarşamba (Bayramın 1. Günü) saat 00.00
Ücretsiz Geçiş Bitişi: 30 Mayıs 2026 Cumartesi (Bayramın 4. Günü) saat 23.59
Belirtilen bu 4 günlük zaman dilimi boyunca İstanbul içindeki vapur hatlarında kart basıldığında herhangi bir ücret kesintisi yapılmayacak.
Ayrıca otobüslerin güncel sefer saatleri de Otobüsüm Nerede uygulamasından veya İETT resmi web sitesi üzerinden takip edilebilecek.
Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tüneli, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir.
KURBAN BAYRAMI'NDA ADALAR VAPURU ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?
Gelelim en çok merak edilen ve aratılan o kritik soruya: Bayramda Adalar'a gitmek bedava mı?
İstanbul'da uygulanan bayram ücretsiz toplu taşıma kurallarında Adalar hatları (Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada) her yıl olduğu gibi bu yıl da muafiyet kapsamının dışındadır.
Adalar Seferleri Ücretli: Cumhurbaşkanlığı kararı ve İBB ulaşım mevzuatına göre, kent içi rutin hatların aksine Adalar vapur seferleri ticari ve turistik statüde değerlendirilmektedir. Bu nedenle 27, 28, 29 ve 30 Mayıs 2026 tarihlerinde Şehir Hatları ya da özel firmalarla (Mavi Marmara, Turyol vb.) Adalar'a yapılacak seyahatlerde ücretsiz geçiş hakkı uygulanmayacaktır.
Normal Tarife Geçerli: Bayram boyunca Adalar'a gitmek isteyen yolcular, İstanbulkart veya nakit/kredi kartı geçişlerinde normal günlerde geçerli olan standart ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmaya devam edeceklerdir.
İETT bayramda ücretsiz mi?
İstanbul’da İETT otobüslerinin bayram süresince ücretsiz hizmet vermesi bekleniyor. İETT’nin yanı sıra İstanbulkart entegrasyonundaki toplu taşıma araçlarında da ücretsiz geçiş uygulanacak. Bu kapsamda metrobüs, özel halk otobüsleri, metro, tramvay, füniküler, teleferik ve Şehir Hatları vapurları da bayram boyunca ücretsiz ulaşım kapsamında değerlendiriliyor.
Metro ve metrobüs ücretsiz mi?
Kurban Bayramı’nda İstanbul’da metro ve metrobüs hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanacak. Vatandaşlar, bayram günlerinde İstanbulkart entegrasyonundaki raylı sistem ve metrobüs hatlarını ücretsiz kullanabilecek. Ancak sefer saatleri ve yoğunluk durumuna göre İBB ile Metro İstanbul’un güncel duyurularının takip edilmesi öneriliyor.
Marmaray ücretsiz mi?
Marmaray da Kurban Bayramı süresince ücretsiz ulaşım kapsamında olacak. Açıklamalara göre Marmaray’da ücretsiz ulaşım 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu nedenle İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakası arasında Marmaray kullanacak vatandaşlardan bayram günlerinde ücret alınmayacak.