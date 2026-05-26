KURBAN BAYRAMI'NDA ADALAR VAPURU ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?





Gelelim en çok merak edilen ve aratılan o kritik soruya: Bayramda Adalar'a gitmek bedava mı?

İstanbul'da uygulanan bayram ücretsiz toplu taşıma kurallarında Adalar hatları (Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada) her yıl olduğu gibi bu yıl da muafiyet kapsamının dışındadır.

Adalar Seferleri Ücretli: Cumhurbaşkanlığı kararı ve İBB ulaşım mevzuatına göre, kent içi rutin hatların aksine Adalar vapur seferleri ticari ve turistik statüde değerlendirilmektedir. Bu nedenle 27, 28, 29 ve 30 Mayıs 2026 tarihlerinde Şehir Hatları ya da özel firmalarla (Mavi Marmara, Turyol vb.) Adalar'a yapılacak seyahatlerde ücretsiz geçiş hakkı uygulanmayacaktır.

Normal Tarife Geçerli: Bayram boyunca Adalar'a gitmek isteyen yolcular, İstanbulkart veya nakit/kredi kartı geçişlerinde normal günlerde geçerli olan standart ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmaya devam edeceklerdir.











