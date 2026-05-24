Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesi 2026: Emeklilerin beklediği ÖTV düzenlemesinde son durum ne? ÖTV’siz araç alımında yeni liste ortaya çıktı

Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesinde son durum





“Emekliye ÖTV’siz araç” düzenlemesine ilişkin tartışmalar sürerken, milyonlarca emekli olası düzenlemenin kapsamını ve şartlarını araştırıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan teklif henüz yasalaşmadığı için yürürlüğe giren yeni bir uygulama bulunmuyor.





Gündemdeki teklif, tüm emeklileri kapsamıyor. Teklif metnine göre düzenlemeden ağırlıklı olarak Bağ-Kur kapsamında emekli olan esnaf ve sanatkârların yararlanması öngörülüyor. SSK emeklileri ile Emekli Sandığı kapsamındaki memur emeklileri ise mevcut teklif kapsamında yer almıyor.