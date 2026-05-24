Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesi 2026: Emeklilerin beklediği ÖTV düzenlemesinde son durum ne? ÖTV’siz araç alımında yeni liste ortaya çıktı

Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesiyle ilgili gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilirken, TBMM’ye sunulan teklifin kapsamı ve kimleri kapsayacağı merak konusu oldu. ÖTV muafiyetinde engelli bireyler için yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanırken, “Emeklilere ÖTV’siz araç çıkacak mı, hangi marka ve modeller alınabilecek?” soruları yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. İşte ÖTV muafiyetli araç alımına yönelik son gelişmeler.
Emeklilere yönelik ÖTV’siz araç düzenlemesine ilişkin iddialar gündemdeki yerini koruyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan teklif henüz yasalaşmazken, mevcut düzenlemeler kapsamında engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetinin kapsamı genişletildi.
Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesinde son durum
“Emekliye ÖTV’siz araç” düzenlemesine ilişkin tartışmalar sürerken, milyonlarca emekli olası düzenlemenin kapsamını ve şartlarını araştırıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan teklif henüz yasalaşmadığı için yürürlüğe giren yeni bir uygulama bulunmuyor.
Gündemdeki teklif, tüm emeklileri kapsamıyor. Teklif metnine göre düzenlemeden ağırlıklı olarak Bağ-Kur kapsamında emekli olan esnaf ve sanatkârların yararlanması öngörülüyor. SSK emeklileri ile Emekli Sandığı kapsamındaki memur emeklileri ise mevcut teklif kapsamında yer almıyor.
ÖTV muafiyetinde yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yeni düzenlemeyle birlikte, engelli vatandaşların araç alımında uygulanan ÖTV muafiyetinin kapsamı genişletildi. Buna göre:
- Engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engelli bireyler,
- Ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağı sağlık kurulu raporuyla belirlenen kişiler,
- Kanunda belirtilen taşıtların ilk alımında 10 yılda bir kez ÖTV istisnasından yararlanabilecek.
Türkiye’de mevcut uygulamada yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler, belirlenen fiyat limiti dahilinde ÖTV ödemeden araç satın alabiliyor. Daha düşük engellilik oranlarında ise aracın özel tertibatlı olması şartı aranıyor.
Emekliye ÖTV’siz araç teklifinden kimler yararlanabilecek?
TBMM’ye sunulan teklif metnine göre düzenlemenin kapsamı şu grupları içeriyor:
- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamındaki esnaf ve sanatkârlar,
- 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesi kapsamında Bağ-Kur’dan yaşlılık aylığı alan emekliler.
Bazı haberlerde çiftçi ve tarım Bağ-Kur emeklilerinin de kapsamda olabileceği iddia edilse de, teklifin temel odağının esnaf ve sanatkâr Bağ-Kur emeklileri olduğu belirtiliyor.
ÖTV muafiyetli araçlarda fiyat limiti ne kadar?
Mevcut düzenlemeye göre, vergiler dahil satış bedeli 2 milyon 873 bin 972 TL’nin altında kalan bazı araçlar ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendiriliyor.
Muafiyet kapsamındaki araç türleri arasında şunlar yer alıyor:
- Binek otomobiller,
- Panelvan ve pick-up modelleri,
- Arazi taşıtları,
- ATV ve jeep modelleri,
- Station wagon araçlar.
Motor hacmine ilişkin sınırlamalar ise şöyle:
1.6 litre motor hacmi ve altındaki binek otomobiller,
2800 cm³’ü geçmeyen van ve kamyonet tipi araçlar,
Motor hacmine bakılmaksızın motosikletler.
ÖTV’siz alınabilecek araç markaları ve modelleri
Yüzde 40 yerli üretim şartı nedeniyle bazı yerli üretim modeller ÖTV muafiyeti kapsamında yer alıyor.
ÖTV muafiyeti kapsamında öne çıkan modeller şöyle:
Fiat
Fiat Egea Sedan
Fiat Egea Cross
Fiat Ulysse
Renault
Renault Clio
Renault Megane Sedan
Renault Duster
Toyota
Corolla Benzinli serileri
Corolla Hybrid serileri
Toyota C-HR Hybrid modelleri
Hyundai
Hyundai i20
Hyundai Bayon
Togg
Togg T10X
Togg T10F
Hyundai tarafından sunulan modellerde ÖTV istisnası kapsamındaki fiyatların yaklaşık 927 bin TL ile 1 milyon 275 bin TL arasında değiştiği belirtildi.
Düzenleme henüz yasalaşmadı
TBMM’ye sunulan emekliye ÖTV’siz araç teklifine ilişkin süreç devam ediyor. Teklif, Genel Kurul’dan geçip Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için şu an yürürlüğe giren bir uygulama bulunmuyor.
Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından kapsam, şartlar ve uygulama detaylarının netleşmesi bekleniyor.