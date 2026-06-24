YKS SINAV SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU 2026: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman yapılacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yayınlanan 2026 sınav takvimine göre, milyonlarca adayın büyük bir heyecanla beklediği YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü ilan edilecek.