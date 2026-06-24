Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir uzmanlık programına yerleşemeyen veya ilk yerleştirmelerde tercih yapmayan hekim adayları için ek tercih süreci başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre adaylar, boş kalan kontenjanlar için ek tercih başvurularını 24-29 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak. Tercih ücreti olarak 170 TL yatırılacak. Peki TUS tercihleri nasıl yapılacak? İşte Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek tercih kılavuzu uzmanlık öğrencisi kontenjanları listesi.

1 /10 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir uzmanlık programına yerleşemeyen ya da ilk süreçte tercih hakkını kullanmayan hekim adayları için kritik ek tercih süreci resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan güncel takvime göre, adaylar boş kalan kontenjanlar doğrultusunda ek tercih işlemlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden dijital ortamda gerçekleştirebilecek.

2 /10 ÖSYM 2026 TUS/1 EK TERCİH NE ZAMAN YAPILACAK? 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 24-29 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak.

3 /10 TUS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? Adaylar, tercihlerini 24 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak elektronik ortamda yapabilecektir. Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 29 Haziran 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Tercih ücreti 170 TL olarak açıklandı.

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6 /10 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek tercih kılavuzu uzmanlık öğrencisi kontenjanları listesi

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