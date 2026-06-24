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ÖSYM GÖZETMEN ÜCRETİ ÖDEME GÜNLERİ 2026: YKS - LGS Sınav görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatıyor?

ÖSYM GÖZETMEN ÜCRETİ ÖDEME GÜNLERİ 2026: YKS - LGS Sınav görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatıyor?

11:4324/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tamamlanmasının ardından gözler bu kez sınavda görev alan binlerce öğretmen ve kamu personeline yapılacak ödemelere çevrildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarında gözetmen, salon başkanı, bina sorumlusu ve yardımcı personel olarak görev yapan yüz binlerce kişi, ÖSYM tarafından yatırılacak sınav görevli ücretlerinin tarihini merak ediyor. Memur maaş katsayısına göre belirlenen bu ödemeler, yılda iki kez güncellenen sistem kapsamında hesaplanırken, 2026 yılı YKS oturumları sonrası yapılacak ödeme takvimi de gündemin ilk sıralarına yerleşmiş durumda.

YKS’nin tamamlanmasıyla birlikte gözler ÖSYM tarafından yapılacak sınav görevli ücretlerine çevrildi. Memur maaş katsayısına endeksli olarak belirlenen görevli ödemeleri, kamu personelinin ek gelir kalemleri arasında önemli bir yer tutuyor. 2026 YKS kapsamında üç oturumda görev alan öğretmenler ve sınav personeli, ücretlerin ne zaman hesaplara geçeceğini araştırırken, ödeme tutarlarının görev türüne göre 1.403 TL ile 3.508 TL arasında değiştiği biliniyor. Sınav sürecinin sona ermesiyle birlikte en çok merak edilen konu ise ÖSYM’nin ödeme takvimini ne zaman açıklayacağı oldu.

YKS SINAV GÖREVLİ (GÖZETMEN) ÜCRETLERİ 2026 NE KADAR?

Türkiye genelinde 81 ilde 11 bin 883 okulda gerçekleştirilen üniversite sınavında bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı, salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmen olarak görev alanalrın alacağı ücretler belli oldu. YKS’de gözetmenlere bin 871 lira, yedek gözetmenlere ise bin 403 lira ödeme yapılacak. YKS sınav görevli ücretleri şu şekilde;

Bina Sınav Sorumlusu: 3508 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 2339 TL

Bina Yöneticisi: 2222 TL

Bina Yönetici Yardımcısı: 1988 TL

Salon Başkanı: 1929 TL

Gözetmen: 1871 TL

Yedek Gözetmen: 1403 TL

ÖSYM YKS SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

20-21 Haziran’da üç farklı oturumda düzenlenen üniversite sınavında ilk oturum TYT 20 Haziran cumartesi günü, ikinci oturum olan AYT ise 21 Haziran’da düzenlenecek. Son oturum olan Yabancı Dil Testi ise Pazar günü öğleden sonra saat 15.45’te başlayacak. YKS sınav görevli ücretleri, görev yapılan illere göre farklı tarihlerde yapılıyor. Büyük bir çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu sınav görevlilerinin ücretleri GİS üzerinden bildirilen banka hesaplarına yatırılacak. Ödemelerin en geç 2 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

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YKS SINAV SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU 2026: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman yapılacak?