ÖSYM GÖZETMEN ÜCRETİ ÖDEME GÜNLERİ 2026: YKS - LGS Sınav görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatıyor?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tamamlanmasının ardından gözler bu kez sınavda görev alan binlerce öğretmen ve kamu personeline yapılacak ödemelere çevrildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarında gözetmen, salon başkanı, bina sorumlusu ve yardımcı personel olarak görev yapan yüz binlerce kişi, ÖSYM tarafından yatırılacak sınav görevli ücretlerinin tarihini merak ediyor. Memur maaş katsayısına göre belirlenen bu ödemeler, yılda iki kez güncellenen sistem kapsamında hesaplanırken, 2026 yılı YKS oturumları sonrası yapılacak ödeme takvimi de gündemin ilk sıralarına yerleşmiş durumda.

1 /3 YKS’nin tamamlanmasıyla birlikte gözler ÖSYM tarafından yapılacak sınav görevli ücretlerine çevrildi. Memur maaş katsayısına endeksli olarak belirlenen görevli ödemeleri, kamu personelinin ek gelir kalemleri arasında önemli bir yer tutuyor. 2026 YKS kapsamında üç oturumda görev alan öğretmenler ve sınav personeli, ücretlerin ne zaman hesaplara geçeceğini araştırırken, ödeme tutarlarının görev türüne göre 1.403 TL ile 3.508 TL arasında değiştiği biliniyor. Sınav sürecinin sona ermesiyle birlikte en çok merak edilen konu ise ÖSYM’nin ödeme takvimini ne zaman açıklayacağı oldu.

2 /3 YKS SINAV GÖREVLİ (GÖZETMEN) ÜCRETLERİ 2026 NE KADAR? Türkiye genelinde 81 ilde 11 bin 883 okulda gerçekleştirilen üniversite sınavında bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı, salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmen olarak görev alanalrın alacağı ücretler belli oldu. YKS’de gözetmenlere bin 871 lira, yedek gözetmenlere ise bin 403 lira ödeme yapılacak. YKS sınav görevli ücretleri şu şekilde; Bina Sınav Sorumlusu: 3508 TL Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 2339 TL Bina Yöneticisi: 2222 TL Bina Yönetici Yardımcısı: 1988 TL Salon Başkanı: 1929 TL Gözetmen: 1871 TL Yedek Gözetmen: 1403 TL