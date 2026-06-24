2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması nefes kesen mücadelelerle devam ediyor. K Grubu’ndaki ikinci hafta karşılaşmasında Portekiz, Özbekistan karşısında üstün bir oyun sergileyerek sahadan 5-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı. L Grubu’nda ise İngiltere, ikinci maçında karşılaştığı Gana ile taktiksel bir mücadeleye sahne olan doksan dakikanın ardından 0-0 berabere kaldı. Grubun diğer kritik randevusunda ise Hırvatistan, Panama engelini tek golle geçerek (1-0) galibiyet arayışını başarıyla sonuçlandırdı. Günün ilerleyen saatlerinde de heyecan hız kesmeden sürecek. 24 Haziran akşamı TSİ 22.00’de başlayacak B Grubu son hafta karşılaşmalarında İsviçre ile Kanada, Bosna-Hersek ile de Katar üst tura yükselme mücadelesi verecek.