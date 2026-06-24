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Özlem Tekin kimdir?

Özlem Tekin kimdir?

09:5024/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
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Özlem Tekin
Özlem Tekin

Özlem Tekin, Türk rock müziğinin öne çıkan şarkıcı, söz yazarı ve oyuncularından biridir. 18 Kasım 1971’de ABD’nin Kaliforniya eyaletinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarının klarnet bölümünden mezun olan sanatçı, profesyonel müzik kariyerine Lokomotif grubunda ve çeşitli sanatçıların sahne vokalliğini yaparak başladı; ardından Şebnem Ferah’ın da yer aldığı Volvox grubunda solist ve klavyeci olarak görev aldı. 1996’da yayımlanan “Kime Ne?” albümüyle solo kariyerinde büyük çıkış yakalayan Özlem Tekin, yıllar önce şöhreti geride bırakıp gözlerden uzak bir hayat yaşamayı seçmişti. İstanbul'u terk edip köy hayatına geçen sanatçı, uzun yılların ardından ilk kez görüntülendi.

Özlem Tekin, 18 Kasım 1971 tarihinde, babası ünlü Türkolog Prof. Dr. Talat Tekin'in o dönem görev yaptığı ABD'nin Kaliforniya eyaletinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarında Türkiye'ye dönerek eğitim hayatına Ankara'da devam eden sanatçı, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klarnet Bölümü'nden mezun olmuştur.

Müzik kariyerine popüler rock gruplarından Volvox bünyesinde Şebnem Ferah ile birlikte çalışarak adım atan Tekin, 1996 yılında çıkardığı ilk solo albümü Kime Ne? ve bu albümde yer alan "Aşk Her Şeyi Affeder mi?" şarkısıyla ülke çapında büyük bir çıkış yakalamıştır.

Müzikal başarılarının yanı sıra Hokkabaz gibi sinema filmlerinde ve çeşitli televizyon dizilerinde oyunculuk performansıyla da adından söz ettiren sanatçı, uzun süredir gözlerden uzak, doğayla iç içe bir köy hayatı yaşamakta. Özlem Tekin, 2018'de müziği bıraktığı açıklanmıştı.

Özlem Tekin, yaklaşık 4 yıl aradan sonra Bodrum Gündoğan’da bulunan annesi Sevim Tekin’in evinde görüntülendi.

Tiyatro oyunları

Kim O

Mucizeler Komedisi (Müzikal)

Filmografisi

Rol aldığı diziler

Acayip Hikayeler (2012)

Bizim Yenge (2011)

Fesupanallah (2007)

Maçolar (2006-2007)

Sil Baştan (2004)

Karaoğlan (2002)

Filmler

Hokkabaz

O Şimdi Asker

Kaledeki Yalnızlık

Mavi Pansiyon

Neredesin Firuze.

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