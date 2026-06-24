Özlem Tekin, 18 Kasım 1971 tarihinde, babası ünlü Türkolog Prof. Dr. Talat Tekin'in o dönem görev yaptığı ABD'nin Kaliforniya eyaletinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarında Türkiye'ye dönerek eğitim hayatına Ankara'da devam eden sanatçı, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klarnet Bölümü'nden mezun olmuştur.

Müzik kariyerine popüler rock gruplarından Volvox bünyesinde Şebnem Ferah ile birlikte çalışarak adım atan Tekin, 1996 yılında çıkardığı ilk solo albümü Kime Ne? ve bu albümde yer alan "Aşk Her Şeyi Affeder mi?" şarkısıyla ülke çapında büyük bir çıkış yakalamıştır.