TOKİ’nin 500 bin konutluk büyük sosyal konut projesinde hak sahibi olan vatandaşlar, daire yerlerinin ne zaman belli olacağını ve 1+1 ile 2+1 konut seçimlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. Süreç genellikle kura çekimiyle başlıyor ve hak sahipleri, belirlenen takvim doğrultusunda noter huzurunda yapılan kura sonuçlarına göre konutlarının bulunduğu blok ve kat bilgilerini öğreniyor. Peki TOKİ 500 bin konut daire yerleri ne zaman belli olacak? İşte detaylar.