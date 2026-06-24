ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısının ardından 'bu yıl en az 1 adet faiz artışına gidebileceği' yönündeki beklentiler, dolar endeksini yeni zirvelere taşıdı. Dolar endeksinin 13 ayın zirvesine yönelmesi, altın fiyatlarını baskılıyor. Gram altında aylık kayıp yüzde 7,5'i aştı. Goldman Sachs'ın da 2026 tahminini 4.900 dolara düşürmesinin ardından, Deutsche Bank'ın da 4.800 dolara indirdiği vurgulandı. İşte altın fiyatlarında son durum.
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl içinde yeniden faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle birlikte yeni haftaya satış baskısıyla girdi. Güçlenen dolar endeksinin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü değerli metalde geri çekilmeler yaşanırken; piyasalardaki bu hareketlilik sonrasında gözler güncel rakamlara çevrildi. Yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilen piyasada, düşüş eğiliminin ardından gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatlarında son durum bilgileri ile anlık değişimler büyük bir merakla izleniyor.
24 Haziran 2026 Çarşamba, saat 09:00 itibarıyla satış fiyatları:
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 6,090 TL
Gram altın satış fiyatı 6,091 TL
Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 10,023 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 10,114 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 39,925 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 40,282 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 20,027 TL
Yarım altın satış fiyatı 20,203 TL
Altın yükselir mi, düşmeye devam eder mi?
Stratejist Yücel Tonguç Erbaş, yaptığı değerlendirmelerde döngünün son çeyrekte değişeceğini beklediğini dile getirdi.
Erbaş, "Faizlerin inmesi ve enerjideki düşüşle birlikte doların biraz değer kaybıyla olabilir. Biraz daha yatay ve aşağı yönde baskı devam edecek diye düşünmek gerekiyor." dedi.
Dev bankalardan altın güncellemesi de geldi. Goldman Sachs'ın da 2026 tahminini 4.900 dolara düşürmesinin ardından, Deutsche Bank'ın da 4.800 dolara indirdiği vurgulandı.
Piyasalarda yönü belirleyen en önemli faktörlerden biri doların güçlü seyri oldu. ABD dolar endeksi, son dönemde gördüğü zirve seviyelere yakın hareket etmeye devam ediyor. Doların güçlenmesi, altını diğer para birimleriyle almayı daha maliyetli hale getirerek talebi baskılıyor. Analistler, altının kısa vadede destek bulmakta zorlandığını belirtiyor. Özellikle petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve enerji piyasasında yaşanan hareketlilik, enflasyon beklentilerini yeniden gündeme taşıyor. Bu da Fed’in daha sıkı para politikasını sürdürebileceği düşüncesini güçlendiriyor.
Her ne kadar altın genellikle enflasyona karşı koruma aracı olarak öne çıksa da, yüksek faiz ortamı bu cazibeyi zayıflatıyor. Faizlerin yükselmesi, getirisi olmayan varlıklar arasında yer alan altını yatırımcılar için daha az çekici hale getiriyor. Güçlü dolar, yüksek faiz beklentisi ve dalgalanan enerji fiyatları altın üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Yatırımcılar ise Fed’den gelecek yeni sinyalleri bekleyerek temkinli pozisyon alıyor.