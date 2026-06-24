Her ne kadar altın genellikle enflasyona karşı koruma aracı olarak öne çıksa da, yüksek faiz ortamı bu cazibeyi zayıflatıyor. Faizlerin yükselmesi, getirisi olmayan varlıklar arasında yer alan altını yatırımcılar için daha az çekici hale getiriyor. Güçlü dolar, yüksek faiz beklentisi ve dalgalanan enerji fiyatları altın üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Yatırımcılar ise Fed’den gelecek yeni sinyalleri bekleyerek temkinli pozisyon alıyor.