PERTEM, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen personel alım süreçlerinin takip edildiği resmî platformdur. Adaylar, PERTEM sayfası üzerinden güncel personel temin ilanlarına, başvuru şartlarına, sınav duyurularına ve PERTEM sonuçları bilgilerine ulaşabilir. MSB bünyesinde görev almak isteyen adayların başvuru tarihlerini, sınav aşamalarını ve sonuç açıklamalarını düzenli olarak PERTEM üzerinden takip etmeleri gerekmektedir. İşte PERTEM sonuçları giriş ekranı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren PERTEM, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli er ve sivil memur alımlarının tek bir merkezden, dijital ortamda yönetilmesini sağlayan resmi başvuru ve duyuru platformudur. Askeri personel adayları, MSB'nin düzenlediği tüm güncel iş ilanlarına, başvuru kılavuzlarına ve fiziki yeterlilik ile mülakat aşamalarına dair detaylara doğrudan bu sistem üzerinden erişim sağlayabilmektedir.
Başvuru süreci tamamlanan sınavların fiziki aşama çağrıları ve nihai PERTEM sonuçları da e-Devlet entegrasyonu sayesinde güvenli bir şekilde sisteme yüklenmekte; adaylar T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak yerleştirme, yedek ve asil listelerini anlık olarak sorgulayabilmektedir. TSK bünyesinde kariyer hedefleyen binlerce adayın yakından takip ettiği PERTEM sayfası, şeffaf ve hızlı bilgilendirme anlayışıyla askeri personel alım süreçlerinin en önemli dijital adresi konumundadır.
MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı PERTEM girişi
Milli Savunma Bakanlığı personel temim sayfasın giriş yapabilmek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Dairesi Başkanlığı sayfasına e Devlet üzerinden TC. kimlik numarası ve e Devlet şifresi yardımıyla da girilebilmekte.
Personel Temin Dairesi Başkanlığı PERTEM e Devlet girişi için tıklayın
Milli Savunma Bakanlığı'nın vizyonu, bölgesinde lider, küresel etkilere sahip, güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda; şanlı tarihimizden aldığımız ilham, millî ve manevi değerlerimizden aldığımız güç ile ülkemizin ve milletimizin güvenliğini ve savunmasını sağlamaktır.
Milli Savunma Bakanlığı'nın misyonu ise, Millî Güvenlik ve savunma siyaseti doğrultusunda; millî ve yerli silah sistemleri ile teçhiz edilmiş, küresel erişime sahip, kara, deniz, hava, siber ve uzay alanlarında harekât icra edebilen, caydırıcı bir Silahlı Kuvvetler tesis etmek, bu gücü çağdaş teknikler, stratejiler ile kullanacak nitelikli personeli temin etmek ve yetiştirmek, savunma ve güvenlik politikaları oluşturulmasına katkı sağlamak, Türkiye'nin bekasını hak, alaka ve menfaatlerini anavatan, mavi vatan ve semalarımızın ötesinde korumak, Türk Silahlı Kuvvetlerini mevcut ve muhtemel her türlü tehdit ve tehlikeye karşı etkin, caydırıcı ve saygın hale getirip ve gerektiğinde kullanmaktır.
Milli Savunma Bakanlığı görev ve yetkileri
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, Milli Savunma Bakanlığının görev ve yetkilerine ilişkin de düzenlemeler yer aldı
Silahlı kuvvetler hizmetlerinin tam bir bütünlük ve beraberlik içinde yürütülmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile sıkı işbirliği ve beraberlik içinde çalışacak.
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnamede Milli Savunma Bakanlığının görev ve yetkilerine ilişkin de düzenlemeler yer aldı.
Buna göre, Milli Savunma Bakanı siyasi, hukuki, sosyal, askeri okullardaki eğitim, mali ve bütçe hizmetlerini yürütecek. Bakan ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhurbaşkanınca kararlaştırılacak savunma politikası çerçevesinde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit olunacak ilke, öncelik ve ana programlarına göre, barışta ve savaşta personel teminiyle asker alma hizmetlerini, silah, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini, askeri fabrikalar ve tersaneler dahil harp sanayi hizmetlerini, sağlık ve veteriner hizmetlerini, inşaat, emlak, iskan ve enfrastrüktür hizmetlerini yerine getirecek.
Teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetleri de Milli Savunma Bakanı tarafından gerçekleştirilecek. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatıyla bağlı, ilgili kuruluşlarında görev alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılacak.
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Milli Savunma Bakanına bağlı olacak. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğünde kuvvet komutanlarıyla bağlılarından doğrudan bilgi alabilecek, bunlara doğrudan emir verebilecek. Verilen emir herhangi bir makamdan onay alınmaksızın derhal yerine getirilecek.
Milli Savunma Bakanı görevlerini bağlısı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarıyla Bakanlık merkez ve taşra teşkilatıyla bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları vasıtasıyla yerine getirecek.
Silahlı kuvvetler hizmetlerinin tam bir bütünlük ve beraberlik içinde yürütülmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile sıkı bir işbirliği ve beraberlik içinde çalışacak. Her iki makam, görev ve yetkileri gereği birbirlerinin bağlısı komutanlık, kurum ve kuruluşlarla diğer makamlar ve kurumlarla yaptıkları önemli ve ilgili yazışmalardan karşılıklı olarak birbirlerine bilgi verecek.
Milli Savunma Bakanlığının hizmet birimleri ise Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Tersaneler Genel Müdürlüğü, Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğü, Askeralma Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü, Lojistik Genel Müdürlüğü, Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Genel Plan ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Milli Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığı, Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü ve diğer komutanlıklardan oluşacak.