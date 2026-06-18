Ali Ağaoğlu, özellikle inşaat, gayrimenkul ve turizm sektörlerindeki büyük ölçekli yatırımlarıyla tanınan Türk müteahhit ve iş insanıdır. 3 Mart 1954 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde doğan ünlü iş insanı, 72 yaşındadır. Genç yaşlardan itibaren babasının yanında inşaat sektörünü ve ticareti öğrenmeye başlamış, lise eğitimini son sınıfta ticari faaliyetleri nedeniyle yarıda bırakmıştır. 1981 yılından itibaren başlattığı toplu konut hamleleri ve ardından hayata geçirdiği geniş kapsamlı "My" konseptli yaşam alanları, rezidans, ofis ve uydu kent projeleriyle Türkiye'nin en bilinen gayrimenkul geliştiricilerinden biri haline gelmiştir. Ali Ağaoğlu, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 1 milyar dolarlık servetiyle 27. sırada yer almaktadır.

1 /4 Ali Ağaoğlu, 3 Mart 1954 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Babası Miktat İbrahimağaoğlu, İstanbul'da dönemin tanınmış müteahhitleri arasında idi. Babasının da etkisiyle gençlik yıllarında bir yandan okuyup bir yandan da inşaatlarda mesleği öğrendi. 1975 yılında babasının geçirdiği bir kalp rahatsızlığı sonrasında bir süreliğine aile işlerinin başına geçti; bu dönemde iş yükünden dolayı liseyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

2 /4 Babasından ticari olarak 1977 yılında ayrılarak Ağaoğlu Şirketler Grubu'nu kurdu. 1981 yılından itibaren toplu konut siteleri üretmeye başlayan Ağaoğlu Şirketler Grubu, özellikle 1990'lı yılların sonlarında başladığı “My” konseptli yaşam alanları ve My World, My Office, My Towerland gibi projeleri ile Ataşehir, Ayazma ve Çekmeköy bölgelerinde çalıştı.

3 /4 Ali Ağaoğlu'nun serveti ne kadar? Ali Ağaoğlu, Ekonomi dergisi Forbes'in 2012 yılında yayınladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 10. sırada yer aldı. Mart 2013 itibarıyla Forbes'in yaptığı araştırmaya göre, 2.7 milyar ABD doları servetiyle, Türkiye'nin 8., dünyanın ise 527. en zengin iş insanıdır. Türkiye Vergi Rekortmeneleri Listesinde ilk kez 2008 yılında yer almıştır.