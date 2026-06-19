DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI 19 HAZİRAN: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte bugünkü maçlar ve TRT 1 TRT Spor yayın akışı

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 19 HAZİRAN 2026





06.13 İstiklal Marşı





06.15 TEKRAR Hayallerinin Peşinde

“Hayallerinin Peşinde”, zorlu koşullarda yaşayan kadınların, devlet ve toplum desteğiyle verdikleri mücadelenin ardından elde ettikleri başarı hikâyelerini ekrana taşıyor.





07.00 TEKRAR Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

Gezi ve kültür programı "Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye" yöresel lezzetleri izleyici ile buluşturuyor.





07.50 TEKRAR Hangimiz Sevmedik

Yeşilçam ruhunu ekranlara taşıyan dizi, nostaljik mahalle yaşamını, komşuluk, aile, dostluk gibi kavramları ve aşk hikayelerini konu alıyor.





10.30 TEKRAR Kasaba Doktoru

Babasına yapılan haksızlık sonucu Doktor olmaya karar veren Ömer, yıllar sonra ona yol gösteren Hakan Hoca ile bir kasaba hastanesinde yeniden karşılaşır.





13.40 TEKRAR Seksenler

Seksenli yıllarda İstanbul’un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikâyesi. Her sahnesiyle tam bir dönem dizisi... Hem nostaljik, hem enerjik, hem de çok komik.





14.50 TEKRAR Benim Adım Melek

Benim Adım Melek, Melek’in ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor.





17.45 TEKRAR Lingo Türkiye

Lingo Türkiye’de yarışmacılar, ilk harfleri verilen kelimeleri doğru tahmin ederek ödül kazanıyor. En az kazanan çift elenirken, en çok kazanan çift final etabında büyük ödül için yarışıyor.





19.00 Ana Haber

Türkiye ve Dünya gündemi, günün önemli ve sıcak başlıkları ana haber bülteninde ekrana geliyor.





20.00 Gassal

Ölümle yüz yüze gelen gassal Baki hayatında bir takım değişiklikler yapmaya karar verir.





21.25 Kupa Saati

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22.00 ABD - Avustralya | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

Amerika - Avustralya karşılaşması, ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle şehrinde bulunan Lumen Field Stadyumu'nda gerçekleşiyor.





00.15 Kupa Saati





01.00 İskoçya - Fas | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

İskoçya - Fas karşılaşması, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Foxborough şehrinde bulunan Gillette Stadyumu'nda gerçekleşiyor.





03.15 Çizginin Ötesinde

Sporun görünen yüzünün ötesine geçen program, başarıların ardındaki emekleri, ilham veren yaşam öykülerini ve spor dünyasının bilinmeyen yönlerini ekranlara taşıyor.