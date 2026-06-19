DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI 19 HAZİRAN: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte bugünkü maçlar ve TRT 1 TRT Spor yayın akışı

19 Haziran maç programı, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda günün karşılaşmalarını takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. Kanada-Katar, Meksika-Güney Kore ve ABD-Avustralya maçlarının oynanacağı programda; Türkiye-Paraguay karşılaşmasının saati ve yayın kanalı da belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 19-20 Haziran 2026 Dünya Kupası maç programı ve canlı yayın bilgileri…
19 Haziran maç programı, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda oynanacak karşılaşmalarla netleşti. Günün programında Kanada-Katar, Meksika-Güney Kore ve ABD-Avustralya maçları yer alırken Türkiye, 20 Haziran Cumartesi sabahı Paraguay ile karşılaşacak.
19 Haziran maç programı
19 Haziran maç programı kapsamında 2026 FIFA Dünya Kupası’nın A, B ve D gruplarında üç karşılaşma oynanacak. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı turnuvada günün ilk maçı Türkiye saatiyle 01.00’de Kanada ile Katar arasında başlayacak.
A Grubu’nda Meksika ile Güney Kore saat 04.00’te karşı karşıya gelecek. Günün son mücadelesinde ise ABD ile Avustralya saat 22.00’de sahaya çıkacak.
19 Haziran Cuma günü hangi maçlar var?
2026 FIFA Dünya Kupası’nda 19 Haziran Cuma günü oynanacak maçlar ve yayın kanalları şöyle:
- 01.00 | Kanada-Katar: B Grubu, TRT Spor
- 04.00 | Meksika-Güney Kore: A Grubu, TRT 1
- 22.00 | ABD-Avustralya: D Grubu, TRT 1
20 Haziran maç programı
Dünya Kupası heyecanı, Türkiye saatiyle gece yarısından sonra oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. C Grubu’nda İskoçya-Fas ve Brezilya-Haiti maçları yapılırken D Grubu’nda Türkiye ile Paraguay karşı karşıya gelecek.
20 Haziran Cumartesi gününün maç programı şöyle:
- 01.00 | İskoçya-Fas: C Grubu, TRT 1
- 03.30 | Brezilya-Haiti: C Grubu, TRT Spor
- 06.00 | Türkiye-Paraguay: D Grubu, TRT 1
Türkiye-Paraguay maçı ne zaman?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki Paraguay maçına 20 Haziran Cumartesi günü çıkacak. Türkiye-Paraguay karşılaşması saat 06.00’da başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak.
Turnuvada 19 Haziran’dan 20 Haziran’a bağlanan süreçte toplam altı karşılaşma oynanacak. Futbolseverler mücadeleleri TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından takip edebilecek.
TRT 1 YAYIN AKIŞI - 19 HAZİRAN 2026
06.13 İstiklal Marşı
06.15 TEKRAR Hayallerinin Peşinde
“Hayallerinin Peşinde”, zorlu koşullarda yaşayan kadınların, devlet ve toplum desteğiyle verdikleri mücadelenin ardından elde ettikleri başarı hikâyelerini ekrana taşıyor.
07.00 TEKRAR Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
Gezi ve kültür programı "Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye" yöresel lezzetleri izleyici ile buluşturuyor.
07.50 TEKRAR Hangimiz Sevmedik
Yeşilçam ruhunu ekranlara taşıyan dizi, nostaljik mahalle yaşamını, komşuluk, aile, dostluk gibi kavramları ve aşk hikayelerini konu alıyor.
10.30 TEKRAR Kasaba Doktoru
Babasına yapılan haksızlık sonucu Doktor olmaya karar veren Ömer, yıllar sonra ona yol gösteren Hakan Hoca ile bir kasaba hastanesinde yeniden karşılaşır.
13.40 TEKRAR Seksenler
Seksenli yıllarda İstanbul’un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikâyesi. Her sahnesiyle tam bir dönem dizisi... Hem nostaljik, hem enerjik, hem de çok komik.
14.50 TEKRAR Benim Adım Melek
Benim Adım Melek, Melek’in ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor.
17.45 TEKRAR Lingo Türkiye
Lingo Türkiye’de yarışmacılar, ilk harfleri verilen kelimeleri doğru tahmin ederek ödül kazanıyor. En az kazanan çift elenirken, en çok kazanan çift final etabında büyük ödül için yarışıyor.
19.00 Ana Haber
Türkiye ve Dünya gündemi, günün önemli ve sıcak başlıkları ana haber bülteninde ekrana geliyor.
20.00 Gassal
Ölümle yüz yüze gelen gassal Baki hayatında bir takım değişiklikler yapmaya karar verir.
21.25 Kupa Saati
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22.00 ABD - Avustralya | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
Amerika - Avustralya karşılaşması, ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle şehrinde bulunan Lumen Field Stadyumu'nda gerçekleşiyor.
00.15 Kupa Saati
01.00 İskoçya - Fas | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
İskoçya - Fas karşılaşması, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Foxborough şehrinde bulunan Gillette Stadyumu'nda gerçekleşiyor.
03.15 Çizginin Ötesinde
Sporun görünen yüzünün ötesine geçen program, başarıların ardındaki emekleri, ilham veren yaşam öykülerini ve spor dünyasının bilinmeyen yönlerini ekranlara taşıyor.