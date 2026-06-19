Hakimlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı 2026! Hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

HAKİMLİK VE SAVDI YARDIMCILIĞI MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçları henüz resmi olarak ilan edilmedi. Sınav komisyonunun her adayın dosyasını, güvenlik soruşturması verilerini ve mülakat performans tutanaklarını büyük bir hassasiyetle incelemeye devam ettiği bildirilmektedir. Adalet Bakanlığı, mülakat sonuçlarının ilan edileceği net tarihe dair henüz resmi bir gün açıklaması yapmadı.