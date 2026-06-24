e-Okul ne zaman kapanıyor 2026? E-Okul not girişleri bitti mi, ayın kaçına kadar devam edecek? İşte E-Okul giriş ekranı 2026 (öğrenci VBS)

E-OKUL 2026 NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerine kapatma tarihleri, karne gününden birkaç gün önce tamamlanacaktır. Bu yıl karne günü 26 Haziran 2026 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, öğretmenlerin not girişleri ve devamsızlık kayıtlarının 25 Haziran 2026 tarihinde sona ermesi bekleniyor. Öğretmenler, dönem sonu yoğunluğu ve karne basım süreçleri nedeniyle not girişlerini bu tarihe kadar tamamlamak zorundadır. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin notlarını ve devamsızlık bilgilerini karne gününe kadar e-Okul üzerinden kontrol etmeleri mümkündür.