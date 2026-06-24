e-Okul ne zaman kapanıyor 2026? E-Okul not girişleri bitti mi, ayın kaçına kadar devam edecek? İşte E-Okul giriş ekranı 2026 (öğrenci VBS)

2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kala e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne yönelik yoğunluk dikkat çekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ikinci dönem, 26 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla tamamlanacak. Karnelerin verilmesine kısa süre kala öğrenciler ve veliler not, devamsızlık ve dönem sonu bilgilerini görüntülemek için e-Okul giriş ekranına yönelirken, “e-Okul VBS ne zaman kapanacak?” sorusu da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Sistemde zaman zaman yaşanan yoğunluk nedeniyle erişim sorunları gündeme gelirken, kullanıcılar e-Okul’un neden açılmadığını ve not bilgilerinin nasıl görüntüleneceğini merak ediyor.
Karnelerin dağıtılacağı tarihin yaklaşmasıyla birlikte e-Okul VBS giriş ekranına olan ilgi arttı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre ikinci dönem 26 Haziran Cuma günü sona erecek. Bu süreçte öğrenciler ve veliler, not ortalamaları ile devamsızlık bilgilerini kontrol etmek için sisteme yoğun şekilde giriş yaparken, “e-Okul kapanacak mı?” ve “Notlar nasıl görüntülenir?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Yoğun kullanım nedeniyle zaman zaman erişim sorunları yaşanabildiği için kullanıcılar güncel durumu yakından takip ediyor.
E-OKUL 2026 NE ZAMAN KAPANACAK?
E-Okul öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerine kapatma tarihleri, karne gününden birkaç gün önce tamamlanacaktır. Bu yıl karne günü 26 Haziran 2026 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, öğretmenlerin not girişleri ve devamsızlık kayıtlarının 25 Haziran 2026 tarihinde sona ermesi bekleniyor. Öğretmenler, dönem sonu yoğunluğu ve karne basım süreçleri nedeniyle not girişlerini bu tarihe kadar tamamlamak zorundadır. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin notlarını ve devamsızlık bilgilerini karne gününe kadar e-Okul üzerinden kontrol etmeleri mümkündür.
E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul VBS sistemine "eokul.meb.gov.tr" adresinden giriş yapılıyor. Açılan ekranda "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'e giriş yapılmalı. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-Okul sistemine giriş yapılıyor.