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Instagram çöktü mü son dakika? Instagram ne zaman düzelecek, hikayeler neden açılmıyor? 24 Haziran İnstagram erişim sorunu

Instagram çöktü mü son dakika? Instagram ne zaman düzelecek, hikayeler neden açılmıyor? 24 Haziran İnstagram erişim sorunu

00:3424/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
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Instagram kullanıcıları 24 Haziran günü yaşanan erişim problemlerinin ardından uygulamada bir sorun olup olmadığını araştırmaya başladı. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram'da zaman zaman meydana gelen teknik aksaklıklar, kullanıcıların akış yenileyememesine, mesaj gönderememesine veya uygulamaya giriş yapamamasına neden olabiliyor. Yaşanan son gelişmelerin ardından gözler platformdan gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

Milyonlarca kullanıcının aktif olarak kullandığı Instagram'da yaşanan erişim sorunları sosyal medyanın gündemine oturdu. Uygulamaya giriş yapmakta zorlanan veya içeriklerin yüklenmediğini belirten kullanıcılar, sorunun genel bir kesintiden mi yoksa bölgesel bir aksaklıktan mı kaynaklandığını araştırmaya başladı.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

24 Haziran Çarşamba günü raporlamaları Instagram hizmetinde anlık olası sorunlar olduğunu gösteriyor. Yavaşlama ya da mesaj iletilememe sorunu yaşayanlar Wi-Fi ya da mobil veri bağlantılarını kontrol edebilirler.

Instagram’a girişte sorunla karşılaşan kullanıcıların telefonlarının mobil marketleri üzerinden uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol etmesi tavsiye edilir. Ayrıca hücresel veri ve Wi-fi bağlantısı kontrol edilerek giriş işlemi tekrar yapılmalıdır.

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İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? DM ve hikâyelerde sorun yaşanıyor! 24 Haziran Instagram’da erişim sorunu son durum