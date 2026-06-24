Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Dini Bilgiler
Aşura günü ne zaman? Aşure orucu yarın mı, hangi günlerde tutulacak?

Aşura günü ne zaman? Aşure orucu yarın mı, hangi günlerde tutulacak?

12:5224/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı verilere göre; 2026 Muharrem ayı 16 Haziran 2026 Salı günü başlayacak. 14 Temmuz'da ise sona erecek. İslam dünyasında kutsal kabul edilen dört aydan biri olan Muharrem ayının 10. günü ise Aşure günü olarak idrak edilmekte. Muharrem ayında tutulan oruçlar büyük fazilete sahiptir. Peki aşure orucu ne zaman ve nasıl tutulacak?

İslam dünyasında kutsal kabul edilen dört aydan biri olan Muharrem ayı, aynı zamanda Hicri yılın ilk gününü temsil ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı verilere göre; 16 Haziran 2026 Salı günü başlayan 2026 Muharrem ayı, 14 Temmuz'da ise sona erecek.

2026 Aşure Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü, 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk gelmekte.

Aşure orucu ne zaman ve nasıl tutulacak?

Muharrem ayında tutulan oruçlar büyük fazilete sahiptir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), yalnızca Aşure Günü'nde (25 Haziran) oruç tutulmasını Yahudilere benzeme endişesiyle mekruh görmüş; bunun yerine Muharrem'in 9. ve 10. günlerinde (24-25 Haziran) ya da 10. ve 11. günlerinde (25-26 Haziran) oruç tutulmasını tavsiye etmiştir.

Aşure oruç tutmanın faziletleri neler?

“Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir. (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]) Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahi feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resûlullah (s.a.s.), bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163])

Muharremin onuncu günü âşûrâ günüdür. Bugün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir. (Serahsî, el-Mebsût, 3/92) Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir. (Buhârî, Savm, 69 [2004]) Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, Yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bugün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde İsrâiloğulları’nı düşmanlarından kurtardı. Hz. Musa o gün (şükür olarak) oruç tuttu” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Musa’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve Müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti. (Buhârî, Savm, 69 [2004]; Müslim, Sıyâm, 127-128 [1130]) Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, “Aşûre günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur.

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharremin dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Müslim, Sıyâm, 133-134 [1134]); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir. (bk. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 1/241 [2154]).

#Aşura günü
#Aşura orucu
#Aşura günü oruç tutmanın fazileti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS SINAV SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU 2026: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman yapılacak?