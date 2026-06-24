MSÜ tercih sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? MSÜ tercih sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak?

2026 MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Sonuçların duyurulmasının ardından adaylar, T.C. kimlik numarası, e-Devlet bilgileri ve gerekli doğrulama adımlarıyla birlikte Personel Temin Sistemi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek. Geçen yıl sonuçların 24 Haziran'da açıklanması, adayların bu yıl da benzer bir tarihe odaklanmasına neden oldu.