MSÜ tercih sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? MSÜ tercih sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sürecini tamamlayan binlerce aday, 2026 yerleştirme sonuçları için geri sayıma geçti. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanırken, yerleştirme bilgilerinin personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl sonuçların haziran ayı sonunda duyurulmuş olması nedeniyle gözler bu yıl da Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Sonuçların ilan edilmesinin ardından ikinci seçim aşamasına geçilecek.
2026 MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Sonuçların duyurulmasının ardından adaylar, T.C. kimlik numarası, e-Devlet bilgileri ve gerekli doğrulama adımlarıyla birlikte Personel Temin Sistemi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek. Geçen yıl sonuçların 24 Haziran'da açıklanması, adayların bu yıl da benzer bir tarihe odaklanmasına neden oldu.
MSÜ 2026 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ 2026 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmadı. 25 Nisan-24 Mayıs tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından adaylar bekleyişe geçti. Geçtiğimiz yıl MSÜ tercih sonuçları 24 Haziran tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da benzer şekilde sonuçların bu hafta içerisinde adaylara duyurulması bekleniyor.
MSÜ 2026 TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?
MSÜ 2026 tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinde yayımlanan duyuru ekranı üzerinden sorgulanabilecek.
T.C. Kimlik Numaraları ve E-Devlet şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecekler. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, başarılı olan adaylar için ikinci seçim aşamaları (fiziki yeterlilik testleri, mülakatlar ve sağlık raporu süreçleri) başlayacak.