Sahipsiz köpek saldırısında Saray Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni

Van’ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki Hamza Özsoy’un hayatını kaybettiği, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy’un ise yaralandığı sahipsiz köpek saldırısına ilişkin Mülkiye Müfettişi incelemesi tamamlandı. İçişleri Bakanlığı, belediyenin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edildiğini belirterek, sorumluluğu ve ihmali bulunduğu değerlendirilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Van’ın Saray ilçesinde 29 Nisan 2026 tarihinde yaşanan ve 5 yaşındaki Hamza Özsoy’un hayatını kaybetmesi, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy’un ise yaralanmasıyla sonuçlanan sahipsiz köpek saldırısına ilişkin Mülkiye Müfettişi incelemesinin tamamlandığını duyurdu.
"Belediye yükümlülüklerini yerine getirmedi"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen detaylı incelemeler sonucunda Saray Belediyesi’nin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğinin belirlendiği ifade edildi.
Açıklamada, vatandaşlar, muhtarlar ve resmi kurumlar tarafından yapılan çok sayıda yazılı ve sözlü başvuruya rağmen belediyenin herhangi bir toplama faaliyeti yürütmediğinin görüldüğü belirtildi.
Yalanlar resmi tutanaklarla ispatlandı
Belediyenin sahipsiz hayvanları toplamamak için öne sürdüğü "araç bulunmadığı" yönündeki iddianın aksine, ilgili hizmet aracının belediyeye iade edildiğinin resmi tutanaklarla ispatlandığı kaydedildi.
Acar hakkında soruşturma izni
İlgili tüm tarafların ifadeleri ve somut belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, yaşanan olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiği bildirildi.
Bakanlık açıklamasında, vatandaşların can güvenliğini koruma ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini sağlama konusundaki kararlılığın titizlikle sürdürüleceği vurgulandı.