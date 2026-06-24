Sahipsiz köpek saldırısında Saray Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen detaylı incelemeler sonucunda Saray Belediyesi’nin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğinin belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşlar, muhtarlar ve resmi kurumlar tarafından yapılan çok sayıda yazılı ve sözlü başvuruya rağmen belediyenin herhangi bir toplama faaliyeti yürütmediğinin görüldüğü belirtildi.