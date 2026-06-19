63 ilde sahipsiz hayvanlar toplandı

Türkiye genelinde sahipsiz hayvanların toplanarak rehabilitasyon merkezlerine ve doğal yaşam alanlarına yerleştirilmesine yönelik çalışmalarda önemli ilerleme sağlandı. Edinilen bilgilere göre, 81 ilde sahipsiz hayvanların yüzde 83’ü toplanırken, 63 ilde çalışmalar tamamlanma aşamasına ulaştı. Yetkililer, 51 il ile 12 büyükşehirde toplama faaliyetlerinin tamamlandığını, bundan sonraki süreçte ise 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlar doğrultusunda yeni vakalara hızlı şekilde müdahale edileceğini bildirdi. Emniyet birimlerinin de başıboş hayvanların yeniden sokaklara dönmemesi için süreci yakından takip ettiği belirtildi.

ANKARA İLK SIRADA

Büyükşehirler arasında en yüksek toplama oranı yüzde 99 ile Ankara’da gerçekleşti. Başkenti yüzde 91’er oranla Van ve Malatya, yüzde 89 ile Muğla, yüzde 87 ile Tekirdağ izledi. Samsun’da oran yüzde 82, Trabzon’da yüzde 80, Hatay’da yüzde 76, Kocaeli’de yüzde 71 ve Antalya’da yüzde 68 olarak kaydedildi. Çalışmaların sürdüğü büyükşehirlerde ise Adana’da yüzde 64, Eskişehir’de yüzde 59, Bursa’da yüzde 58, İstanbul’da yüzde 49, Aydın’da yüzde 47, Ordu’da yüzde 38, İzmir’de yüzde 35 ve Diyarbakır’da yüzde 27 seviyesine ulaşıldı.

12 BÜYÜKŞEHİRDE SÜREÇ TAMAMLANDI

Toplama işlemlerinin tamamlandığı büyükşehirler arasında Erzurum, Mardin, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Kayseri, Sakarya, Denizli, Konya, Balıkesir, Gaziantep ve Kahramanmaraş yer aldı.

Yetkililer, sahipsiz hayvanların rehabilitasyon merkezlerinde bakım ve tedavilerinin yapıldığını, uygun görülenlerin doğal yaşam alanlarına yerleştirildiğini belirterek çalışmaların hem vatandaş güvenliği hem de hayvan refahı gözetilerek sürdürüldüğünü ifade etti. Türkiye genelinde yürütülen uygulamanın, sokaklarda başıboş hayvan kaynaklı risklerin azaltılması ve daha kontrollü bir sistem oluşturulması açısından önemli bir aşamaya ulaştığı değerlendiriliyor.











